Francisco Fierro: «A veces, algo corto pero intenso tiene mayor efecto: menos es más»

A pesar de su juventud, el pianista y compositor madrileño Francisco Fierro es un virtuoso de la improvisación en la música clásica, una habilidad inusual que exhibe en el circuito internacional desde que en 2015 debutara en Weill Recital Hall del Carnegie Hall de Nueva York. Además, es profesor en la Escuela Superior Musical Arts de Madrid y director artístico del Festival Alicia de Larrocha. Actualmente está de gira por España y en noviembre lo hará en China, con conciertos en ciudades como Pekín o Shanghai. Francisco Fierro recomienda los «Relatos Cortos» de Antón Chejóv.

¿Cuándo los descubrió?

Hacia los 20 años, me gusta componer música clásica y me veía un poco identificado porque hacía historias cortas, realistas y cotidianas con reflexiones y esto me dio mucho que pensar sobre composiciones breves como los preludios. Soy amante de la cultura rusa, literaria y musicalmente, y he tenido profesores de piano rusos que me introdujeron en ella y se me ha quedado grabado.

¿Qué tienen de especial?

Que el autor es capaz de condensar mucha emoción, mucha información y toda la calidad literaria que contiene en un breve espacio, algunos relatos son realmente cortos y otros un poco más largos, pero todos se leen muy fácil.

¿Le han marcado en su labor compositiva?

Sí, estaba un poco estancado en lo artístico y me ayudó que un escritor tan renombrado como Chejóv hiciese relatos tan aparentemente sencillos contando algo tan cotidiano como lo que ocurría en una habitación, en un día o en la cabeza de una persona. Eso me ayudó, porque algunas de las piezas más maravillosas de la música, como los preludios de Chopin, son muy breves y, a veces, algo cortito pero intenso, tiene mayor efecto, menos es más. Sus relatos me vienen muy al pelo a mi manera de concebir la música, y en un momento de mi vida me animaron a escribir obras escuetas con profundidad y calidad.

¿A quién los recomendaría?

Sus historias son como los días de la vida de una persona, cada uno diferente, son relatos muy arraigados a la condición humana y las puede disfrutar cualquiera.