Alan Parks: cuando en Glasgow se mataba por diez libras

«La filosofía moral ayuda para que un personaje al límite se enfrente a conflictos morales»En estos días de BCNegra, el certamen dedicado al género policiaco, regresan algunos de los personajes más destacados del género. El agente Harry McCoy se está convirtiendo en uno de esos nombres de referencia que buscan los lectores interesados en esta narrativa, aunque se encuentran una sorpresa. Esta serie de novelas, escritas con mano maestra por Alan Parks y publicadas por Tusquets, no solamente nos adentran en una investigación sino que también bucean en una ciudad, Glasglow, en los años 70, cuando no era la meca de la modernidad musical británica.

En esta nueva entrega de la serie, «Bobby March vivirá para siempre», nos encontramos dos historias: una es la de Alice Kelly, una joven desaparecida, y Bobby March, un guitarrista que muere de una sobredosis. Aparentemente los dos hechos no tienen nada en común, pero es solo aparentemente para McCoy.

Parks, en declaraciones a este diario, aseguró sobre esta novela que «no me acuerdo como nació. Lo que sí sé es que me interesaba escribir sobre esas estrellas del rock, que estaban en los grandes conciertos, pero nunca las grandes estrellas que pensaban. Hay muchos, como Brian Jones cuando lo echaron de los Rolling Stones. Había personajes muy extraños que querían entrar en los Stones. Bobby March es como uno de esos personajes que entraron a hacer estas pruebas, pero acabó siendo rechazado. Por otra parte, en el libro luego tenemos el arco temático de la niña secuestrada. He pretendido que el motivo fuera diferente para darle luego la vuelta al relato».

Harry McCoy tiene en Glasgow su centro de operaciones. Pero la ciudad, y no es un tópico, no es un simple decorado en esta serie. Tiene la misma fuerza que un personaje, aunque vestida con el tono gris de los años setenta. A este respecto, Parks explicó que «aquella década en Glasgow y en muchas otras ciudades industriales europeas fue un momento de grandes cambios. Piense que los nuevos centros turísticos no habían arrancado. Hablamos de ciudades con penurias y donde la vida estaba allí para ser aprovechada. A mí es una época que me resulta interesante por esos cambios. Desde el punto de vista de la delincuencia, en Glasgow no había armas. La violencia era muy personal, muy física. Hablamos de gente acuchillada, de bajo nivel, una ciudad en la que por diez libras mataban a alguien. Cuando entraron las drogas, muchos se quedaron casas, querían apartarse del mundo y no había nada de interacción en la calle. A mí me gustaba idea de que criminales y policías interactuaran en la calle y por eso me quedé en los años setenta».

Harry McCoy no es un personaje convencional. Es un agente al que no le importa tener que pasarse al otro lado de la ley para salirse con la suya, algo que hace más fascinante a este antihéroe. «McCoy bordea el lado oscuro. Es alguien atípico. Su infancia y juventud hizo que acabara desconfiando de los estamentos oficiales. Así que no muestra respeto por instituciones. No creía en el sistema del orden establecido. por lo que toma sus propias opiniones. Eso es lo que provoca que a veces le toque operar al margen de la ley», meditó el padre literario del personaje.

Antes de convertirse en un escritor, Alan Parks estuvo metido en el negocio de la música, además de estar especializado en filosofía moral. Resulta tentador preguntarle si esto último le ha servido para construir su saga policial, a lo que responde que «bueno, eso es algo que está muy lejos, en mi pasado. Sin embargo, lo interesante de la filosofía moral es la interacción con la realidad, cuando debes tomar decisiones extremas. De vez en cuando, un policía o delincuente deben tomar este tipo de decisiones, como, por ejemplo, si asesinar a alguien puede ayudarle. Estos personajes al límite ayudan para enfrentarse a conflictos morales, algo que no creo pueda ser aplicable, por ejemplo, a un contable. Estamos hablando de decisiones que puede cambiarle a uno la vida para siempre. Ahí es donde encaja la filosofía moral sin ninguna duda».

Mientras que espere que se concrete alguna oferta para convertir a McCoy en un personaje de la gran o la pequeña pantalla –«hay proyectos, pero no se acaban de concretar», reconoce–, Parks sigue dándole vueltas a seguir esta saga policial que, pasados los meses , llevan a su criatura hasta los años ochenta.