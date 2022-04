ONCE

FOTO: ONCE

ONCE y Planeta dedican un cupón anual al Día del Libro

La lectura nos incluye, sensibiliza, abre nuestras mentes y las lleva a límites que solo la imaginación puede alcanzar. Es necesaria, para todos, pues qué razón tenía Antonio Fraguas de Pablo, Forges para el imaginario cultural, cuando aseguraba que leer un libro era la única manera de hacer desaparecer la idiotez del mundo. Estos tres elementos, lectura, inclusión y Forges, son los que hoy se han dado la mano en una iniciativa tan ambiciosa como interesante: el Grupo Social ONCE y la División Editorial de Planeta han creado un cupón anual por el Día del Libro, que se celebra cada 23 de abril. El que comenzará esta andadura contará con una viñeta de Forges, y cinco millones y medio de ellos se pondrán en circulación el próximo 18 de abril en toda España.

“La lectura es un nivelador social. Una herramienta que nos hace iguales en el sentido más amplio de la palabra, porque el acceso a la lectura es un derecho inapelable que abre horizontes, da oportunidades y construye una sociedad más abierta, crítica y, en definitiva, más sabia”, ha asegurado Jesús Badenes, director de la División Editorial de Planeta. En el acto de presentación del proyecto, le han acompañado Imelda Fernández, vicepresidenta de ONCE, Carmen Bayarri, directora del Servicio Bibliográfico del Grupo Social, y Berta Fraguas, hija de Forges. Un encuentro al que ha asistido la Prensa, y en el que han descubierto una serie de herramientas -mapas, libros, partituras o cuadros- realizadas por ONCE, que velan por el desarrollo del tacto de quienes comienzan a aprender braille, así como sensibilizan y facilitan la comunicación entre todos.

Una serie de formas, por tanto, para aprender a vivir en armonía, algo que Forges realizaba a través de los libros: “La lectura para mi padre era una manera de evadirse, pero también de estar en el mundo. Él se dedicaba a las viñetas, pero leía muchísimo. Creemos firmemente en la integración y en que la lectura nos une, cuanto más leamos mejor”, ha asegurado Fraguas. En esta línea, Fernández ha añadido que “valoramos especialmente la colaboración con editoriales como Planeta, que permiten que el proceso de adaptación de libros sea más ágil y efectivo, destacamos su labor con los libros accesibles para personas con discapacidad de todo el mundo”.

La ONCE y Planeta lanzan un cupón por el Día del Libro con viñeta de Forges FOTO: La Razón

“-¿Qué lees? -El Quijote. -¿De qué va?”. Tres frases le sirvieron a Forges para satirizar la necesidad de lectura a nivel social. Y esta es la viñeta que se ha escogido para lanzar el primer cupón por el Día del Libro, de la mano de ONCE y Planeta. Un diseño icónico en la obra del artista, y que también guarda una relación con el mismo 23 de abril. El Día del Libro no se celebra esa jornada anualmente de manera casual, sino que se escogió como fecha clave al coincidir con el día en que falleció Miguel de Cervantes, escritor de “El Quijote”, al que hace alusión la viñeta; así como también murieron William Shakespeare y Garcilaso de la Vega.

La esencia de la lectura

Igualdad, conocimiento y futuro, tres elementos que se aúnan en este proyecto y bajo el lema “Leer nos hace iguales”. Un elemento más en el fomento de la lectura en general y de personas ciegas en particular. Y que, además, se suma a la estela de colaboraciones entre ONCE y Planeta, iniciada con el acuerdo para la adaptación de libros y audiolibros destinados a personas ciegas en 2019, así como destaca el Encuentro Literario de los clubs de lectura ONCE que presidieron María Dueñas y Dolores Redondo el año pasado.

Tras este primer cupón ilustrado por Forges, cada año un experto gráfico de Planeta tomará el relevo de la creatividad, trasladando de forma lúdica y a lo largo y ancho del país la importancia de la literatura. La esencia de la lectura, cuyos parámetros han aumentado de la pandemia, pues parece que cada vez mayor porcentaje de la sociedad la acepta como una práctica necesaria, bella e imprescindible.