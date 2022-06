Día Mundial de los Océanos: la urgencia de cuidar el pulmón azul

Se le conoce como el Continente de plástico, la Isla tóxica, la Gran mancha de basura en el Pacífico, la Isla de la contaminación o la Isla de plástico. Y es, sin duda, portadora de una realidad impactante. Según Greenpeace, este terreno ubicado en el Océano Pacífico ocupa 1,6 millones de kilómetros cuadrados, «es decir, tres veces el tamaño de la Península Ibérica», apunta a LA RAZÓN la escritora y periodista Paula Gonzalo. «No podemos permanecer de brazos cruzados cuando, cada año, 12 millones de toneladas de plástico acaban en el océano», en ese vertedero natural al que se enfrenta el protagonista de su libro: «Tex Patton y la isla de plástico» (Destino). A través de este relato, ilustrado por Dani Catalina, la autora busca «dar a conocer a las nuevas generaciones lo que sucede en los mares», continúa, y de ahí «la importancia de llevar esta historia a las aulas y colaborar en esta labor divulgativa con los profesores, que son el pilar crucial de la educación». Gonzalo está realizando una serie de encuentros en el aula para «prescribir muchas lecturas ya vinculadas a la defensa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS ) » , explica, «una alianza entre libros y colegios que me parece fundamental, porque los más jóvenes deben estar al tanto de una situación que les afecta directamente. Es una labor de concienciación, conectando la literatura con la situación climática, y llevando de manera dinámica y divertida conceptos esenciales para entender la función esencial de los océanos y los principales problemas que lo amenazan».

La realidad supera a la ficción

Así, desde la palabra, la periodista aporta su granito de arena, y qué mejor que reivindicar esta labor literaria y ecológica que durante el Día Mundial de los Océanos. Hoy se celebra una jornada necesaria, pues «a veces olvidamos que más del 70% del planeta es agua, y que apenas conocemos un 5%. Los océanos producen más del 50% del oxígeno, son el gran pulmón del planeta, pero también son el gran sumidero de CO2. Nos permiten regular el clima, nos proveen de alimento e incluso de puestos de trabajo», apunta Gonzalo. Asimismo, insiste en que no debemos olvidar los grandes riesgos que conlleva no cuidar nuestros mares: «La emisión de gases de efecto invernadero provocan un incremento en el nivel del mar que pone en peligro a muchos seres vivos», advierte. De hecho, se trata de un problema que también afecta a los humanos, pues «cuando hablamos de crisis climática olvidamos que no es la Tierra la que está amenazada, sino que somos nosotros como especie los que corremos ese riesgo. Por eso es tan urgente tomarnos estos temas en serio», explica Gonzalo.

FOTO: Dreamstime la razon

Para la elaboración de «Tex Patton y la isla de plástico», Gonzalo ha leído todo cuanto caía en su mano, así como se ha entrevistado con oceanógrafos, biólogos y personas vinculadas al entorno de los astilleros. «Eso de que ‘’la realidad supera a la ficción’' se hacía más evidente a cada paso que daba», recuerda la periodista, a la vez que realza la responsabilidad que, como consumidores, tenemos cada individuo respecto a la crisis climática. Personalmente, Gonzalo trata «de no consumir injustificadamente, de comprar productos de temporada y de proximidad, y preferiblemente que no vengan envasados en plástico». Asimismo, anima a «reciclar todo lo posible. También trato de moverme en transporte público, y hace más de veinte años que dejé de comer carne». No obstante, vuelve a resaltar la vía educativa como la principal a la hora de percibir cambios reales. Todo ello, a través de la literatura que, «como el cine, es un pilar fundamental del pensamiento y una oportunidad única para hablar de cosas complejas simplificándolas y acecándolas a los lectores. La literatura y la educación temprana pueden ser unas de las claves del cambio».