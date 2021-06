¿Como aplican los ODS las empresas?

“Llevamos la conectividad a zonas remotas y ayudamos a la sociedad a prosperar”

Telefónica integra los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como elemento transversal en toda su estrategia y operación, con tres objetivos fundamentales. Primero, el de ayudar a la sociedad a prosperar. ¿Cómo? «Llevando la conectividad a todos los puntos del país, a las zonas urbanas pero también a zonas remotas de esa España Vaciada, con un compromiso autoimpuesto de desplegar la fibra en el 100% de España», explicó José María Bolufer, Gerente de Negocio Responsable e Innovación Sostenible de Telefónica

Telefónica también está comprometida con la inclusión digital ayudando a las personas que no tienen ese conocimiento a formarse pues «la tecnología no puede ser una barrera». Y trabaja con las PYMES y los autónomos para ayudarles a impulsar su negocio y aprovechar la digitalización para hacerlos más sostenibles.

El segundo objetivo, explicó Bolufer en su intervención, es el de ayudar a construir un futuro más verde. Para ello, han lanzado el primer bono híbrido sostenible en el sector de las telecomunicaciones y han ayudado a las empresas a ahorrar 9,5 millones de toneladas de CO2. Además, se han propuesto alcanzar cero emisiones netas en 2025 y promover la economía circular.

«Debemos liderar con el ejemplo, no podemos decir que queremos contribuir a crear un futuro más verde ni una sociedad mas próspera si no hacemos los deberes como empresa», y ese, precisamente, es el tercer objetivo de Telefónica, añadió el Gerente de Negocio Responsable.

«Tenemos una guía muy clara de lo que hacer, trabajamos con una cadena de suministro que asume nuestros principios y los puede compartir», concluyó José María Bolufler, en la primera intervención del I Foro de Sostenibilidad de LA RAZÓN.

“Generar empleo es la mejor contribución al desarrollo social»

«Muchas veces queremos embarcarnos en proyectos externos muy aspiracionales cuando hay cosas en nuestras propias organizaciones que primero requieren nuestra atención», comenzó diciendo Lorenzo Cooklin, subdirector general de Comunicación, Relaciones Institucionales y RSC de Grupo Mutua Madrileña.

En este sentido, recordó que hace ya más de una década comenzaron un ambicioso plan de inversión para mejorar la eficiencia energética de todos sus edificios corporativos y proyectos de vertido cero en sus edificios.

No obstante, Lorenzo Cooklin señaló que «aunque trabajamos los objetivos medioambientales y de buen gobierno, también nos preocupan sin duda alguna los sociales».

En cuanto a la igualdad de género, otro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el subdirector general de Comunicación afirmó que es un objetivo casi cumplido en el grupo pues el 50 por ciento de la plantilla son mujeres y también lo son ya el 40 por ciento de los puestos gerenciales. Además, Mutua Madrileña viene certificando desde hace ya varios años la inexistencia de brecha salarial en su organización.

Para Lorenzo Cooklin «crear empleo de calidad debería ser un compromiso prioritario de todas las empresas que puedan hacerlo».

«Nosotros, incluso en los peores años de la crisis de 2008, generamos empleo. En los últimos cuatro años hemos aumentado la plantilla un 6 por ciento anual y esto es, sin duda, la mejor contribución al desarrollo de la sociedad», concluyó su intervención en el I Foro de Sostenibilidad organizado por el periódico LA RAZÓN con el patrocinio de Atresmedia.

“La banca tiene que tomar decisiones que aceleren la Agenda 2030″

Santander inició la transición a la sostenibilidad en 2015, coincidiendo con el lanzamiento de la Agenda 2030. Más tarde, en 2019, se convirtió en miembro fundador de los Principios de Banca Responsable de la ONU, y «nos comprometimos a integrar los ODS de forma transversal en la organización», afirmó Marta Aisa, directora de Banca Responsable en Santander España. Su camino a la sostenibilidad pasa por varios ámbitos: formación con Santander Universidades, inclusión de las mujeres en puestos directivos, y llegar a ser una compañía 100% neutra en carbono, un objetivo que lograron ya el año pasado.

Para Santander un campo de actuación esencial es el asesoramiento de sus clientes para ayudarles en la transición a la sostenibilidad. «Nosotros tenemos un compromiso y responsabilidad alineada con nuestro tamaño. Nos parece importantísimo acompañarles en ese camino», insistió Aisa,, Para ello ha creado un sello para calificar la sostenibilidad de las empresas de hasta 50 millones de facturación, con el objetivo de ayudarles a obtener un rating que les permita diferenciarse con sus clientes y proveedores y a estructurar y mejorar la información y el nivel de implantación de ámbitos de la sostenibilidad que puedan necesitarse en concursos públicos.

«La banca, con respecto a la Agenda 2030 tiene un papel importantísimo, tenemos que tomar decisiones que aceleren esta agenda y complementar con la financiación necesaria», añadió Aisa. Santander es el banco con mayor volumen de activos bajo gestión en inversión socialmente responsable (ISR) en nuestro país. En España, Santander Asset Management es líder en sostenibilidad, al gestionar el 58% del patrimonio en fondos de inversión de ISR.

“Estamos comprometidos con la transición a la movilidad eléctrica”

SEAT es la única empresa automovilística que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa sus productos en España. Emplean a 15.000 personas de forma directa, a 100.000 de forma indirecta y representa alrededor del 1% del PIB del país. «Hay que ser responsables de lo que somos y representamos. Somos una gran compañía y como tal tenemos una gran responsabilidad con nuestros empleados, clientes, proveedores y sociedad en general», sostuvo Edgar Costa, responsable de Sostenibilidad de SEAT.

Esta compañía, en el marco de los ODS, tiene el foco puesto, sobre todo, en el pilar medioambiental. «Estamos alineados con el Acuerdo de París y aspiramos a ser 100% neutrales en carbono en 2050», afirmó Costa.

Actualmente, la automoción está afrontando una transición hacia la movilidad eléctrica: «Es ambiciosa y va a durar toda esta década. Desde SEAT estamos comprometidos». Además de haber iniciado el año pasado el camino a la electrificación, con productos híbridos enchufables, recientemente presentaron el CUPRA Born, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca. Este coche, además, es totalmente sostenible introduciendo elementos como sus asientos de serie, fabricados con materiales reciclados recogidos de los océanos.

La compañía cuenta también con la unidad de negocio SEAT MÓ, para impulsar la micromovilidad. Las soluciones de micromovilidad incluyen vehículos ligeros, como patinetes, motos eléctricas y otros servicios de movilidad como el sharing. «Creemos que este es el camino en las grandes ciudades para reducir las emisiones de CO2», admitió el responsable de Sostenibilidad de SEAT en su intervención.

“Hay que reducir la huella de carbono sin dejar a nadie atrás”

«Naturgy tiene en su ADN pensar en sostenibilidad», aseguró la directora de Medioambiente y Responsabilidad Social de esta compañía, Nuria Rodríguez. En 2018 lanzaron su último plan estratégico con dos grandes objetivos Reducir las emisiones de CO2, «y en estos tres años hemos reducido las emisiones directas un 30% y las indirectas un 15%». Y caminar hacia la transición energética apostando porlas energías renovables. «Pero es un proceso complicado, sobre todo en lo que atañe a actividades que emplean a muchas personas», advirtió Rodríguez. En 2020 cerraron todas de sus plantas de carbón, una buena noticia aunque «no se trata solo de reducir la huella de carbono, sino de hacerlo de forma justa para no dejar a nadie atrás. «En esa transformación no siempre las cosas son fáciles y tenemos que poner enfásis en la adaptación de las personas a nuevas actividades, tanto de los que forman parte de la cadena de suministro, empleados y clientes, para que no se vean perjudicados». En ese camino a la transición energética justa, destaca el proyecto de recuperación de una antigua mina de lignito en un gran lago artificial, el Lago Meirama, que se ha convertido en un espacio protegido de gran biodiversidad y que podrá usarse como un reservorio de agua.

Respecto al futuro del sector energético, Rodríguez apuesta por un mix energético descarbonizado: aumentar la electrificación y descarbonizar el gas natural. «Visualizamos un mix energético renovable aprovechando las capacidades gasistas para transformar el gas natural en gas renovable. Hacer que el gas natural que pasa por las tuberías pueda ser renovable mediante la reutilización de residuos o hidrógeno para reducir la huella ambiental», concluyó Rodríguez.

“Es importante medir el riesgo climático de las inversiones”

La gerente de Sostenibilidad de Ferrovial, Aña Peña, reconoció por su parte que han ido adaptando su estrategia climática con el paso de los años. «La de ahora nada tiene que ver con la que teníamos en 2009 para medir nuestra huella de carbono», incidió.

El año pasado lanzaron su último plan estratégico, con varios retos. El primero, mitigar el impacto de su actividad. «Hemos reducido en un 50% las emisiones en términos de intensidad, nuetras actividades son menos demandantes que en 2009», explicó Peña. El segundo objetivo es el de comprar el 100% de la energía de fuentes limpias y «ahora estamos en un 65%». «La solución está en la electrificación, pero hay que ser realista porque todavía no existe la tecnología suficiente como para descarbonizar los procesos», admitió la gerente de Sostenibilidad de Ferrovial en su intervención en el foro.

Otro de los grandes retos de Ferrovial es llegar a la neutralidad de carbono en 2050, aunque «si no se puede reducir todo habrá que compensar». Peña también habló de la importancia de medir el riesgo climático de las nuevas inversiones. Ferrovial ha desarrollado una herramienta para cuantificar el riesgo climático de sus inversiones más relevantes en la modalidad «shadow pricing» con el objetivo de acelerar a modelos de negocio descarbonizados . Esta herramienta, considera precios variables de la tonelada de carbono para diferentes horizontes temporales, geografías y tipos de proyecto, cuantificando el riesgo económico potencial existente en los proyectos en los que se decida aplicar la herramienta. «Es un proyecto muy interesante que nosotros empleamos en nuestras inversiones a medio y largo plazo».

“La innovación es un pilar fundamental en la gestión del agua”

El director de Desarrollo Sostenible y Transformación de Agbar, Gustavo Calero, argumentó que «la Agenda 2030 es cosa de todos, administraciones, ciudadanos y empresas». Dentro del sector privado, «las empresas gestoras del agua tenemos mucho que decir, desde Agbar creamos empleo verde y hemos propuesto al Gobierno proyectos por valor de 9.000 millones de euros para emplear a 120.000 personas». El director de Desarrollo Sostenible destacó el compromiso de la compañía con los ODS, especialmente en el ámbito social. «En Agbar nunca hemos cortado el suministro a nadie por no poder pagar la factura. Además, nos hemos comprometido con los municipios en los que operamos para que dispongan de fondos sociales con los que ayudar a los colectivos vulnerables». En lo referente al pilar medioambiental, Agbar se marca como objetivo reducir sus emisiones de CO2. «En 2017 nos comprometimos a reducir en un 90% las emisiones de carbono, derivadas de nuestro consumo eléctrico, en cinco años y ya hemos superado el objetivo. Además, Agbar genera energía verde y la que no puede producir se compra con garantía de origen renovable».

Otro de los ejes de acción de Agbar es el de I+D+I. «La innovación es un pilar fundamental en la gestión del agua, de hecho, hemos invertido 27 millones en este campo». Eso les ha permitido, entre otras cosas, explicó Calero, articular proyectos para luchar contra la COVID. De ahí se desarrolló un sistema de vigilancia, COVID-19 City Sentinel, que combina un plan de muestreo adaptado, análisis rápidos y acceso a un observatorio digital. De esta forma, permite realizar un seguimiento de la evolución del virus en aguas residuales y anticipar la aparición de posible nuevos brotes del virus en la población.