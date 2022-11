Los libros de la semana: de la literatura (para viejos) de McCarthy a la venganza femenina

«Todo arde», de Juan Gómez Jurado: La venganza de tres mujeres orquestada por Gómez Jurado

★★★★

Ángeles LÓPEZ

El autor de thriller más vendido en castellano lo ha vuelto a hacer: edificar un novelón de tensión que seduce y atrapa. Las protagonistas son tres mujeres que, de no haberse visto en la necesidad de unir sus fuerzas, no se hubieran cruzado ni un buenos días: una ex militar convertida en «homeless», una ejecutiva de éxito que espera su ingreso en prisión por fraude y blanqueo de capitales, y una «hacker» tan inteligente como pirada. Las tres lo han perdido todo, incluso el miedo. Por eso son bombas de relojería. Y están dispuestas a abordar una venganza sin posibilidad de éxito...

El hartazgo de que siempre ganen los fuertes las obliga a huir hacia adelante para cambiar las reglas. Con la velocidad de su narrativa, Gómez Jurado ha vuelto con una trama y unas compañías que provocan el ansia de pasar pronto la página mientras reflexionamos sobre la injusticia social, el poder o la corrupción política.

▲ Lo mejor

La lectura urgente con la que el lector necesita abordar cada capítulo

▼ Lo peor

Que, pese a ser muy buena, esta novela no se trata de la mejor del autor