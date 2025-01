Nicolas Feuz, un escritor desde la escena del crimen

Nicolas Feuz asegura ser lector de Carmen Mola, además de otros muchos autores de unido a que es fiscal desde hace 26 años, resulta en una capacidad de crear historias «noir» inigualable, y ejemplo de ello es «El Filatelista» (Alfaguara). Esta obra es la carta de presentación de Feuz para nuestros lectores, y trata de definir su estilo durante una visita a Madrid: «La película No apto para lectores sensibles: «En la espalda del hombre, las casillas blancas se alternaban con las rojas: era un tablero sanguinolento». Desde las primeras páginas de «El Filatelista» ya se revuelve en el estómago. El chorreo de un órgano humano, una persona siendo desollada a trocitos... El inicio de la novela sirve del filtro para repeler a los aprensivos. Suerte que el público literario español, por lo general, suele estar acostumbrado ya no a situaciones estrambóticas, sino también a estas ficciones duras y desagradables., además de otros muchos autores de novela negra y thrillers de España y de otros países. El autor suizo es fan de este género, tanto en literatura como en cine, «desde que tenía unos 12 años». Ello,resulta en una capacidad de crear historias «noir» inigualable, y ejemplo de ello esEsta obra es la carta de presentación de Feuz para nuestros lectores, y trata de definir su estilo durante una visita a Madrid: «La película ‘‘Seven’’ es el tipo de cine que me gusta». Un autor, por tanto, de narrativa cargada de vísceras, sangre y brutalidad.

Es Navidad, y una ola de terror recorre Suiza: un asesino organiza una macabra búsqueda del tesoro enviando por todo el país unos paquetes que gotean sangre, firmando a través de sellos hechos con piel humana. Un planteamiento inicial nada suave. Para la investigación entra en juego Ana Bartomeu, inspectora de la Policía Judicial de Ginebra y encargada de solucionar el caso. En otro punto del país, al mismo tiempo, una pareja está siendo torturada por un hombre que se llama Sam.

Entre los bosques suizos y Ginebra, la trama se desenvuelve de forma adictiva y cargada de giros inesperados. Una historia que, recuerda Feuz, fue sugerida por «la encargada de comunicación del Correo Suizo. No es publicidad ni buena ni mala de este mundo, sino que me sirvió para reflexionar desde distintos ángulos sobre él. Por ejemplo, quise entrar en el tráfico de dinero, o en el mundo de las cartas. Además, es un campo que me interesa, porque cuando era joven yo coleccionaba sellos», recuerda el autor.

Nació así una trama protagonizada por un psicópata de lo más original, de lo más macabro, de los que se ganan su propio apodo. No debe ser agradable ni sencillo perfilar un personaje con tal psicopatía. Pero para Feuz en cierto modo forma parte de su día a día. «Como fiscal dirijo a la policía en encuestas e intervenciones, o voy a escenas del crimen, y he visto horrores», confirma. Además, «hablo mucho con psiquiatras sobre personas con patologías». Ha visto de todo. Sigue haciéndolo. Asegura que su propósito de aquí a unos dos o tres años es el de vivir de la literatura. Pero de momento continúa en su profesión, y «he visto escenas de asesinatos reales, accidentes mortales... pero lo que más me ha marcado en mi trabajo ha sido los momentos en los que las víctimas eran niños», recuerda, «tanto de asesinato como de accidentes o de abuso sexual, violencia o acoso».

Ni filtros ni vergüenzas

En la novela no se incluyen no obstante estos casos infantiles, pero sí «muchas historias reales». Sobre todo, las que se refieren a la policía de Ginebra. Es común encontrarse en una novela negra con agentes que sufren problemas, sean psicológicos o físicos. En este sentido, Feuz matiza que «en Suiza los policías son normales, pero un personaje liso dentro de una novela o una película no es interesante». Es por eso que la inspectora Bartomeu sufre depresión, y otro de sus colegas es alcohólico: «Me gustan los personajes que están marcados por la vida», continúa el fiscal, y ello se observa en la novela, donde se incluyen escenas de corrupción, de «bullying», de acoso... en definitiva, de abusos de poder del más fuerte sobre el más débil. Como el «stalking», ese acoso psicológico en el que el más fuerte demuestra que está siempre ahí, que lo controla todo. Feuz lo incluye en la novela y, gracias a su discurso sin filtros ni vergüenzas, sobrecoge sobremanera. Un nuevo reto, por tanto, para esos estómagos del público español tan entrenados con disgustos.

