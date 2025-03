¿Sobrevivirá la política y la democracia a la IA?

¿Qué tipo de voluntad popular se está gestando?, se pregunta, en ese sentido, Innenarity, lejos de un determinismo tecnológico pero también lejos de una posición apocalíptica, pues la gran pregunta, en todo caso, puede ser otra:La respuesta, en todo caso, aún no puede saberse, pero es un hecho, concluye el autor, que no fue la disciplina del cálculo, la racionalidad algorítmica, la que originó la administración política de las sociedades, sino todo lo contrario. Así, la organización política de las sociedades, sostiene Innenarity, desde sus orígenes, siempre ha pretendido tener un cierto grado de automaticidad. Cuando, una vez superada la simpleza de la familia o la tribu , las pequeñas instituciones comenzaron a crecer, también empezaron a necesitarmás compleja que la vida que hasta entonces habían tenido en el núcleo familiar.

Sea como fuere, la perspectiva de este ensayo destaca que se trata de un proceso histórico. De todas maneras aunque la racionalidad algorítmica hunda sus raíces en la historia, la coyuntura ahora es distinta y ya no puede hablarse de racionalidad algorítmica ni de su producto estrella, la inteligencia artificial, sin hablar de política y sin hablar, más que nada, de democracia. Porque se pregunta Innenarity: «¿Quién decide cuando, aparentemente, nadie decide?». O, mejor dicho: ¿qué respuestas posibles hay antes los problemas y las incógnitas que suscita el creciente protagonismo de la razón algorítmica en la delegación de decisiones en la inteligencia artificial? Esas tres posibles respuestas son, destaca el autor, la moratoria, la ética y la crítica política, pues cada una de ellas presupone un tipo diferente de relación entre los humanos y la tecnología, entre nosotros y ellos o, si se prefiere, un tipo diferente de «humanización».

Son muchos los investigadores y profesionales que desde la aparición del ChatGPT plantearon la idea de una moratoria en el desarrollo de ciertas aplicaciones de IA. El movimiento advierte que el impacto de la IA en la sociedad es aún desconocido y para ello creen necesario una pausa para que los legisladores puedany garantizar que la innovación tecnológica esté en línea con los valores humanos y el bienestar social. La propuesta no deja de ser polémica, porque argumentan que no frenaría el progreso y la competitividad en un campo que avanza rápidamente y que resulta beneficioso para la ciencia, la medicina y la carrera espacial. Para que esta propuesta sea sometida a códigos éticos, requiere de una respuesta más. Necesita un complemento ético. En este caso, afirma Innenarity, no se trataría de frenar el desarrollo, sino de orientarlo en un sentido. Pero hablar de sentido es también hablar dea un automatismo que piense por ellos. Y ahí entra, la tercera respuesta: la necesidad de una perspectiva teórica y crítica, algo muy distinto, señala, de la ética de la inteligencia artificial porque la crítica comienza allí donde terminan los llamamientos a desarrollar una inteligencia artificial responsable y humanista. «La crítica no es una exhortación a hacerlo bien, sino una indagación de las condiciones estructurales que posibilitan o impiden hacerlo bien».