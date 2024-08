Miss «Isabel II Marple»: la auténtica y talentosa Reina del crimen

La serie que ha captado la atención de lectores en catorce países, y generado una guerra de ofertas millonarias en Estados Unidos, no se empeña en que las cosas no salgan mal, sino en que salgan bien. Por eso nos regala esta nueva entrega en la que vuelve a servirse de la misma protagonista: la monarca que más tiempo ha reinado en el mundo moderno y que encuentra tiempo para resolver ejercer de «regia Miss Marple». Pero… su rol como soberana le impone ciertos límites al resolver crímenes que incluso los mejores miembros de la policía y los servicios secretos no pueden dilucidar. El presente cozy crime (o crimen acogedor) se despliega en «la piscina de los mayores», logrando ser creíble y complejamente estructurada en dos hilos narrativos.

Isabel II debe resolver los misterios que la inquietan dentro de sus palacios y, simultáneamente, proporcionar pistas a los oficiales encargados de resolver dichos casos, fingiendo sorpresa cuando finalmente descubren lo que ella astutamente ya ha resuelto. A diferencia de los anteriores libros, donde aparece en sus últimos años, en esta entrega nos trasladamos a los años 50, cuando la joven monarca se adapta a su nuevo rol, lidiando con importantes viajes al extranjero y su primera transmisión en directo a la nación. Todo esto mientras enfrenta las maquinaciones políticas de los «hombres con bigotes», que la subestiman y la tratan con condescendencia.

Sin invocar

El misterio central comienza con un doble asesinato en un piso cercano alpalacio de Buckingham. Una asistenta ha encontrado los cuerpos estrangulados de Gina Fonteyn, una joven dama de compañía ataviada con una valiosísima tiara de diamantes, y Nico Rodríguez, un misterioso traficante de armas proclive a los ambientes peligrosos. Mientras la policía centra sus pesquisas en miembros de la alta sociedad que celebraban una partida de cartas en el apartamento de abajo, Su Majestad inicia una indagación en paralelo…

Pero sabe que no puede afrontar estos desafíos sola. Para ello busca el apoyo de una persona que pueda ofrecerle capacidad intelectual y lealtad absoluta y en quien pueda confiar. ¿Alguien mejor que la sencilla Joan McGraw, quien resulta ser una ex descifradora de códigos de Bletchley Park con algo más que buena memoria? Con Joan ahora también en el caso, la investigación de la reina sobre los asesinatos puede comenzar en serio... Un buen escritor no puede fingir emociones: las invoca. Y eso es lo que tan bien sabe hacer Bennett.

Libro: «Asesinato con diamantes»

Portada libro Salamandra

S. J. Bennet

salamandra

416 páginas,

20.90 euros