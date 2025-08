Quince años sin el intelectual Tony Judt: estos son sus tres mejores libros

El destacado escritor e historiador británico Tony Judt murió el 6 de agosto de 2010 (con 62 años) en la ciudad de Nueva York, hace hoy quince años, a causa de la ELA que llevaba dos años padeciendo.

Judt, nacido en Londrés el 2 de enero de 1948, estaba especializado en Europa, dirigió el Erich Maria Remarque Institute en la Universidad de Nueva York. Además, fue colaborador habitual de la revista New York Review of Books.

Sus tres obras más destacadas, que afortunadamente fueron traducidas al castellano, son las siguientes:

'Postguerra' (Taurus)

Portada Taurus

Su gran obra. Un libro de referencia. Judt presenta la historia de la industria automovilística alemana y [a la luz de] la británica, relata lo que ocurrió en París en 1968 y los sucesos de Praga e Italia del mismo año, analiza la dictadura fascista de Franco, así como la de Salazar en Portugal y la de Ceausescu en Rumanía. Como un conjunto, Judt narra de forma clara y concisa la distinta evolución de cada parte del continente, así como el contraste entre las experiencias de la Europa occidental y la oriental.

Por el camino, conocemos la guerra civil griega, la socialdemocracia escandinava, las tensiones de la Bélgica plurilingüe, y los conflictos del País Vasco e Irlanda del Norte. Pero sobre todo ésta es una historia de individuos, así como de pueblos: Churchill y Mitterand, el general Franco y el general Jaruzelski, Silvio Berlusconi y Stalin. Además, Postguerra tiene historias sociales y culturales que contar: el cine francés y el checo, el auge de la nevera y el declive del intelectual público, la inmigración y los Gastarbeiter, el existencialismo y el punk, Monty Python y la arquitectura brutalista...

'Pensar el siglo XX' (Taurus)

Portada Taurus

Obra publicada póstumamente, escrita junto a Timothy Snyder. Un libro de historia, una biografía y un tratado de ética. Es una historia de las ideas políticas modernas en Occidente. Pero es también la biografía intelectual de Judt, nacido en Londres justo después del cataclismo que supusieron la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, cuando el comunismo afianzaba su poder en Europa del Este.

'Pasado imperfecto' (Taurus)

Portada Taurus

Un ensayo sobre la irresponsabilidad y la condición moral de la intelectualidad francesa. El análisis de Judt va más allá de los escritos de las personalidades «existencialistas», como Jean-Paul Sartre, Albert Camus o Simone de Beauvoir, e incluye a una amplia comunidad intelectual de filósofos católicos, periodistas no alineados, poetas y críticos literarios, y comunistas y no comunistas por igual. Pero los dilemas intelectuales de la postguerra continúan. Los intelectuales franceses no han aceptado del todo el sentido de la «irresponsabilidad moral» de entonces. El resultado, según Judt, es una herencia de confusión que ha perjudicado a la categoría cultural de Francia, sobre todo en relación con la antigua Europa del Este y su liberación, y que reflejó la gran dificultad de la nación para afrontar su propio pasado ambivalente.