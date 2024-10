Salman Rushdie anuncia que publicará su primera obra de ficción desde el apuñalamiento de 2022

Ante la audiencia del Lviv BookForum, Salman Rushdie anunció este fin de semana que está escribiendo una nueva obra de ficción. Entre los pocos detalles que aportó, se supo que la nueva obra estará formada por tres novelas cortas, cada una de unas 70 páginas, y cada una de ellas relacionada con uno de "los tres mundos de mi vida: India, Inglaterra y Estados Unidos". Además, aseguró que "todas ellas, de alguna manera, consideran la idea de un final".

Rushdie, de 77 años, se unió al festival literario en Ucrania por videoconferencia para hablar sobre su libro más reciente, 'Cuchillo'. Las memorias exploran su recuperación del ataque de agosto de 2022 que le costó un ojo, cuando un agresor se apresuró a subir al escenario de la Chautauqua Institution en el estado de Nueva York, donde el autor estaba a punto de hablar en un evento público.

En una conversación con uno el escritor Oleksandr Mykhed, Rushdie aseguro al público que "cuando llegas a esta edad, obviamente piensas en cuánto tiempo te queda. Obviamente no hay 22 [libros] más que escribir. Si tengo suerte, habrá uno o dos".

También explicó haber estado pensando en lo que el filósofo Theodor Adorno llamó "estilo tardío", y en el famoso ensayo del crítico y filósofo Edward Said titulado "Sobre el estilo tardío", donde habla de lo que les sucede a los artistas cerca del final de sus carreras artísticas: "En esencia, lo que dice es que hay dos formas de hacerlo. Una es la serenidad, en la que te reconcilias con el mundo y con tu propia vida y escribes desde esa sensación de paz, y la otra es la rabia. En mi opinión, puede ser ambas cosas. Puede ser serenidad en un momento y rabia en otro. No tienen por qué ser condiciones permanentes".

Aprovechando el foro, el escritor también expresó su solidaridad con Ucrania y "la terrible situación en la que se encuentran". Además de trazar un paralelismo entre sus propias herramientas para recuperarse de un ataque traumático con las de Ucrania: "Tanto si se trata de una historia personal como de una historia política, el control de la narrativa es donde reside el poder", afirmó. "Lo que los rusos están tratando de hacer es contar una versión de la historia e imponerla a la historia. Y es muy importante no permitir que eso suceda. Esa es la gran escala de lo que todos ustedes están viviendo en la escala más pequeña de lo que me sucedió a mí".

Durante la gira de presentación de 'Cuchillo', Rushdie comentó que publicó el texto autobiográfico porque no quería que el atacante definiera su historia. "Pensé: 'Soy un narrador de historias. Quiero recuperar el control de la historia para contarla a mi manera y que él se convierta en parte de mi historia, en lugar de que yo me convierta en parte de la suya'".

Habían transcurrido treinta y tres años desde que el ayatolá Jomeini dictara contra el novelista una sentencia de muerte por la publicación de 'Los versos satánicos' y ya muy pocos creían que fuera a cumplirse aquella fetua. Había pasado demasiado tiempo. Quizá por este motivo, el ataque cogió por sorpresa a todos, incluido el propio Rushdie, que después de tantos años con protección, vivía ahora sin guardaespaldas y como un ciudadano más en Estados Unidos. Sin embargo, eso no le impidió, al ver a ese hombre dirigirse hacia él, adivinar cuáles eran sus intenciones y que dispusiera de unos segundos para plantearse una pregunta fundamental: "¿Por qué ahora? No fastidies. Si aquello pasó hace mucho... ¿Por qué ahora, después de tantos años?". Él mismo reconoció a LA RAZÓN que "la Muerte venía a por mí, solo que yo no la encontré nada distinguida. Anacrónica, más bien".