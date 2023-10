Salman Rushdie: «Cuando te clavan un cuchillo hay que escribir en primera persona»

Aunque él estuviera a miles de kilómetros de Barcelona, ayer el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) quería escuchar a un escritor que es un símbolo de la libertad de expresión. Salman Rushdie es uno de los principales nombres de la programación del certamen literario Kosmopolis. En una interesante conversación con la escritora Lisa Appignanesi, una de las voces más influyentes actualmente en las letras de Reino Unido, y la directora del CCCB Judit Carrera, el autor de «Los versos satánicos» e «Hijos de la medianoche» habló ante un auditorio lleno y partidario de la victoria de la palabra frente a la violencia.

El autor británico-estadounidense de origen indio leyó un fragmento de su última novela publicada, «Ciudad victoria», y habló del libro que está preparando, «Cuchillo» que no llegará a nuestras librerías hasta abril del año que viene. «Me convertí en escritor porque quería inventar historias. Nunca pensaba que escribiría memorias, pero cuando te clavan un cuchillo hay que escribir en primera persona. Pero esto era algo que no formaba parte de mis planes», dijo en referencia al ataque que sufrió por parte de un extremista musulmán en agosto del año pasado en Nueva York y que estuvo a punto de costarle la vida.

En el pasado, Rushdie ya había escrito sobre él en una novela de corte autobiográfico titulada «Joseph Anton» donde explicaba todo lo sufrido por la persecución a la que lo había condenado el fundamentalismo islámico. «Aquella historia la escribí en tercera persona, como si hablara de otro. Si me he dedicado a la literatura ha sido para crear personajes e inventar realidades que no coinciden con la mía. En este sentido, si la salud me acompaña espero volver a la novela pronto», confesó el escritor.

Uno de los grandes ejes del diálogo en el auditorio del CCCB fue la libertad de expresión, algo que ha defendido siempre el escritor, especialmente desde que empezó a ser amenazado tras la publicación de su controvertida novela «Los versos satánicos». A este respecto comentó que «me parece estrambótico tener que defenderla. Todos nos expresamos, y esperamos con naturalidad que nuestras palabras sean libres. En cambio, para tanta gente, en tantas partes del mundo, es algo que debe de ser restringida y reprimida».

Salman Rushdie no solamente habló de la persecución que sigue sufriendo sino que también quiso que la literatura formara parte de su intervención, incluyendo también su personal sentido del humor. En su intervención habló de las veces que lo han identificado con el realismo mágico, aunque admitió que su principal influencia es el mundo indio. Precisamente, a propósito del realismo mágico, citó a su principal representante, a Gabriel García Márquez admitiendo que se siente horrorizado por la próxima publicación de la novela que dejó inacabada, «En agosto nos vemos». «Me parece horrible porque él mismo no autorizó que no se publicara», apuntó una de las voces más necesarias en la defensa de la libertad de expresión.