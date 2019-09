Los chefs se cuelan en la lista de la compra

El reto de los maestros de los fogones es que el común de los mortales tengamos la oportunidad de comer muy bien a diario a un precio justo. De ahí que algunas grandes empresas inviertan en su conocimiento culinario para garantizar la calidad de los productos. Así, Pepe Rodríguez Rey, además de ser asesor de la división de restaurantes corporativos de Sodexo Prestige, supervisa los alimentos de Delikia, una empresa de vending que realiza producciones diarias de sándwiches, ensaladas y bocadillos con una fecha de caducidad inferior a siete días. Se distribuyen en 10.000 máquinas de última generación que garantizan toda la frescura y repartidas en las instalaciones de 3.500 lugares públicos de todo el país. Pronto entre ellos se encontrará «El sándwich más bueno del mundo». Es el título del concurso, que tendrá lugar en noviembre, cuyo jurado presidirá el cocinero de El Bohío y premiará la creación de uno de los de hostelería que se presenten. Preguntado por el suyo preferido, asegura que el clásico mixto caliente: «Cuando era pequeño y el pan de molde aún no había llegado a Illescas, mis padres nos llevaban a Nebraska a comerlo. Cuando se hace bien, con un buen jamón y un queso de calidad para fundir, me parece un bocado glorioso. En la memoria mantengo también el que mi madre nos hacía con el pollo que sobraba del cocido. Lo embadurnaba de mayonesa y mostaza, incluía tomate y lechuga y lo ponía en la plancha», recuerda Pepe, ilusionado con el resultado de la reforma de El Bohio: «Ahora parece un restaurante serio», dice entre risas mientras intentamos sonsacarle sin éxito detalles sobre la cuarta entrega de «MasterChef Celebrity». Ángel León es otro que ha llevado a los supermercados su conocimiento gastronómico. ¿Cómo? Ha lanzado una línea de conservas junto a la fábrica onubense Pesasur que podemos disfrutar en casa. Deliciosas recetas como el atún en salsa Perigord, en escabeche de zanahorias, en salsa de curry rojo o en filetes al toro, además de la caballa en salsa marroquí y la melva a la roteña. Elaboraciones divertidas y asequibles, cuyo precio va de 4,30 euros a 5,95. Dehesa del Mar es como se llama su propia marca de embutidos (bacon, salchichas, lomo, salchichón y mortadela) ideados junto al equipo de I+D de Aponiente: «Existe un cambio de alimentación bestial. Puede ser una aportación saludable y seria para introducir el pescado en quienes carecen del hábito de alimentarse de ellos», nos explica. Probamos la mortadela, creada a partir de corvina, ya que es un pez que entusiasma al Chef del Mar y posee una carne que evoluciona bien: «Son una solución para cambiar las proteínas comunes por otras más saludables», continúa quien nos ha enseñado a valorar los pescados de descarte y hoy abre un nuevo camino para que perdamos el miedo a los productos menos tradicionales que ofrece el mar. Incluso podemos saborear cuando ya tengamos el verano casi olvidado las sardinas en conserva elaboradas por Luisa Cajigal y Abel Álvarez, responsables de que una comida en Güeyu Mar (Ribadesella) quede marcada en la memoria del comensal. Hasta es posible incluir en la cesta de la compra unas patatas fritas con el sello de Albert Adrià. O las aceitunas rellenas de anchoa, además de las tiritas de jamón. Son los alimentos en los que el cocinero aporta toda su sabiduría culinaria bajo la marca La Cala. Y, si quiere probar la emblemática aceituna esférica diseñada en elBulli, ha colaborado con Caviaroli drops para comercializarla. Se trata de una espera de aceite puro con una textura exacta a la del caviar. Las puede adquirir encapsuladas en aceite de oliva y wasabi, con aroma de trufa blanca o con guindilla, entre otras variedades. La colaboración de Ferran con Estrella Damm es el único negocio que ha conservado tras el cierre de elBulli en 2011 y la creación de la fundación. Ideó Inedit junto a los maestros cerveceros de la citada marca y el equipo de sumilleres del que fue el mejor restaurante del mundo. Es una bebida para armonizar un almuerzo o una cena mientras que en La Malquerida se paladean las aportaciones de Marc Álvarez y Paco Méndez, cocinero de Hoja Santa, el restaurante mexicano de Albert en Barcelona, ya que es perfecta para acompañar los platos aztecas. ¿Quién no ha servido en una cena la tortilla de patata, las croquetas o el pincho de huevo frito de Senén González? Son bocados recomendables por su sabor y precio. Lo mismo que la ensalada de quinoa con tomate seco y aceitunas de Jamie Oliver, que descubrimos en el Club del Gourmet de El Corte Inglés, y la salsa Burger Bull de Dani García, que adquirimos en www.petramora.com

Direcciones

Delikia: www.delikia.es

Pesasur: www.pesasur.com

Salón Cascabel. C/ Serrano, 52. 7ª Planta. Madrid.

La Cala Albert Adrià: www.lacalaalbertadria.com

México en casa

Aunque vivamos un «boom» de restaurantes mexicanos, las recetas de Roberto Ruiz en Punto MX nos trasladan de verdad a tierra azteca. Y con el objetivo de llegar a un público más amplio, envasa su famoso guacamole, el pico de gallo, los totopos y la salsa «La Chipotlera». La técnica, de picor medio, es ideal para preparar micheladas, ceviches y aguachiles. La Ruda es más intensa.