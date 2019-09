Los niños de Vivar no conocen al Cid

Vivar, según la leyenda el pueblo natal del Cid, es una pedanía pequeña, de casas bajas, con una iglesia, un convento y una posada. No quedan vestigios del siglo XI, pero la presencia del guerrero salta a cada paso. Está la avenida del Cid Campeador, la calle Doña Jimena, el mesón del Cid y la rúa del destierro. Un monumento lo recuerda, un mural pintado en una casa se remata con la cita «el que en buena hora nació» y unas piedras reproducen versos del poema épico que recoge sus hazañas. Pero los habitantes más jóvenes no saben quién es. Tres chicos que montan en bici lo reconocen.

–¿Sabéis algo de él?

–No. Pero nuestros padres, sí.

–¿Lo enseñan en el colegio?

–No. Yo creo que no lo enseñan porque no tiene importancia.

–¿Y el «Poema del mio Cid»?

–Tampoco. Está un poco olvidado.

Pablo y Roberto, dos compadres que toman un café en la cafetería de la aldea, comentan la figura del héroe.

–Se conoce el mito, porque lo que es su biografía real...

–No solo es el Cid. La historia en general está olvidada, si no manipulada. Y sus personajes, también.

–¿Pero conocen algo de él?

–Pues que era como Cristiano Ronaldo, que jugaba en todos los equipos.

–Recuerdo su fidelidad a Sancho, por encima de la del rey Alfonso VI. En eso demostró que era más leal a la amistad que a un rey.

Admirado por sus amigos y respetado por sus enemigos (cristianos y musulmanes), Rodrigo Díaz de Vivar siempre ha pervivido entre la literatura y la realidad histórica; entre las leyendas que transmiten los romances y la cultura popular, y las apropiaciones patrióticas. «La historia de España se ha manipulado. Como se manipuló durante el franquismo, ahora es un hombre abominable que es rechazado por los ignorantes», afirma José Luis Corral, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza y autor de la novela «El Cid». Después añade: «Los jóvenes no saben casi nada de él porque las Humanidades han sido apartadas de las aulas. Es lamentable». El historiador Enrique Ruiz-Domènec, autor de «Mi Cid», coincide con él: «No está en los programas de enseñanza. Por eso los chicos responden así. Aquí ha habido, entre otras causas, una inversión de los personajes importantes que se identificaban con la historiografía clave que se enseñaban durante el franquismo y que ha producido un distanciamiento de los personajes históricos, pero que, en realidad, no tienen nada que ver con la imagen que se daba de ellos en los libros de texto de los años 40. Frente a otros países que han recuperado a sus figuras estelares de la Edad Media sin problema, como Francia, Italia o Alemania, incluso con grandes revisiones historiográficas, aquí se han apartado y se los ha dejado en aquellos tópicos. Pero el problema no es de los alumnos». Juan y Sandra, unos turistas de paso en Vivar, hablan del héroe y comentan: «Se debería dejar en paz la historia y que los políticos no la utilizaran. Y sí, en cambio, que se molestaran en enseñar a los estudiantes, porque no saben apenas nada de ella. Ni del Cid ni de Carlos V». Por su parte, Laura, que pertenece a la asociación que vela por mantener vivo el recuerdo del caballero (y que cada año entrega un premio a la persona que más contribuya a que su nombre no caiga en el olvido), lo reconoce: «La dictadura lo perjudicó. Me da pena porque, la verdad, en Francia saben bien quién es. Ellos lo conocen mejor que nosotros. Existe una anécdota: cuando los franceses nos invadieron, unos soldados profanaron su tumba en San Pedro de Cardeña. Pero un general reconoció a quién pertenecía y ordenó que los volvieran a meter. Eso lo hizo porque lo admiraba». En Burgos, en el centro de la catedral, debajo de la bóveda, descansan los restos de Rodrigo Díaz de Vivar. Justo debajo de ese baldaquino que forman las pilastras y la cúpula. Agustín Lázaro, sacerdote del templo, lo comenta: «Pocos personajes están enterrados en un lugar tan preeminente». Después, señala: «Es una figura cumbre de Castilla y León. Hay que revalorizarlo y ceñirlo a su historia verdadera, porque al ser tan simbólico y legendario hay aspectos que no son exactos». A continuación, afirma: «Era un hombre íntegro, que convive con cristianos y árabes y era fiel al rey». José Luis Corral describe cómo era: «Era un caballero de la nobleza que conquista el reino de Valencia y que quiere gobernar para cristianos, musulmanes y judíos. Para las tres religiones. Esto es muy importante porque ha pasado desapercibido y se le presenta como si fuera un Santiago Matamoros. Pero era un señor para los tres cultos. Es extraordinario. A ver cómo aparece eso reflejado ahora en la serie. Me parece que todavía puede seguir siendo manipulado». Se refiere a la que protagonizará Jaime Lorente («La casa de papel», «Élite») y que se estrenará el año que viene en Amazon. Por su parte, Enrique Ruiz-Domènec comenta una anécdota: «Cuando publiqué mi semblanza del Gran Capitán, tuvo un enorme éxito, se comentó, pero no caló en los sistemas escolares. He visto fichas pedagógicas en las que ni siquiera se habían tomado la molestia de revisarlas en función de investigaciones modernas, y eso que daba una imagen opuesta a los lugares comunes que habíamos recibido. Este país va a empujones. Ahora se pondrá de moda el Cid y lo hará en una situación compleja, difícil, porque no quedan demasiados especialistas que se hayan enfrentado mucho a su figura y su complejidad. Todavía se echa mano de la obra de Menéndez Pidal, que tiene cien años. Ningún país importante aborda a sus figuras con estudios que se retrotraigan más allá de dos décadas. Vamos a tener este problema». Frente a la tumba del Cid hay un chaval que explica el monumento a su acompañante. «Soy de Burgos y aquí, en los colegios, nos lo enseñan. Te explican su historia, que podía llegar a medir 1,80 metros de estatura y que lo contaron los juglares». Ella, que es de fuera, explica: «A nosotros ni nos dijeron quién es. No te explican ni el poema». Junto a ellos pasa una familia: unos padres con sus hijos. La madre lo reconoce: ella sí sabe quien es el Cid, pero sin entrar en demasiadas honduras. «Pero mis hijos no tienen ni idea de quién es. ¿Les preguntamos? Venid. ¿Vosotros conocéis al Cid?». Uno de los chavales esconde la cabeza en el regazo de la madre. El otro hace un gesto de indiferencia y se marcha corriendo.