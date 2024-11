Mattel se disculpa por escribir un enlace porno en el paquete de las muñecas de 'Wicked'

Mattel no ha tardado en reaccionar. La compañía de juguetes admite su error y asegura que está tomando "acciones inmediatas" tras de imprimir sin querer la dirección de un sitio web pornográfico en el embalaje de las muñecas lanzadas para la próxima película 'Wicked', una adaptación del exitoso musical que se estrenará a finales de este mes en todo el mundo.

Durante el fin de semana, algunas personas comenzaron a compartir en redes fotos del empaque de las muñecas, en las que mostraban un enlace a wicked.com, en lugar de wickedmovie.com. La dirección estaba impresa en las cajas de las muñecas Glinda y Elphaba, los personajes principales de Wicked, interpretados en la adaptación cinematográfica por Ariana Grande y Cynthia Erivo, respectivamente.

La compañía publicó, ayer, un comunicado abordando el fallo: "Mattel fue informado de un error de impresión en el empaque de las muñecas de la colección Mattel Wicked, vendidas principalmente en los EE UU, que tenía como objetivo dirigir a los consumidores a la página oficial de WickedMovie.com", se lee en el comunicado.

"Lamentamos profundamente este lamentable error y estamos tomando medidas inmediatas para solucionarlo. Se advierte a los padres que el sitio web incorrecto y mal impreso no es apropiado para niños. Se recomienda a los consumidores que ya tienen el producto que desechen el embalaje del producto u oculten el enlace y que se pongan en contacto con el servicio de atención al cliente de Mattel para obtener más información".

Parece que el error de imprenta ha afectado a las muñecas vendidas en Target, Kohls y Amazon, los socios minoristas oficiales de la película, pero no en otras tiendas. Las muñecas ahora figuran como "actualmente no disponibles" en el sitio web estadounidense de Amazon, mientras que 'The Hollywood Reporter' dijo que el domingo por la tarde las muñecas ya no estaban disponibles para la venta en Target.