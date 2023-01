Muere la mujer más guapa del mundo, Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida, mito italiano y cinematográfico, fue una de las cuatro hijas (Giuliana, Maria, Fernanda y ella) de un fabricante de muebles, don Giovanni Lollobrigida, y su esposa, Giuseppina Mercuri, una familia que pasó su juventud en una idílica villa montañosa de Italia, donde vivieron muchas de las penurias de la Segunda Guerra Mundial. Fue durante un bombardeo aliado de este enfrentamiento cuando el negocio familiar quedó destruido; y, una vez concluido el conflicto armado, la familia se trasladó a Rom, donde la joven Gina iniciaría sus estudios en pintura y escultura.

Su planta le llevaría pronto a trabajar como modelo e incluso participó con éxito en diversos concursos de belleza. Fue la época en la que empezó a aparecer en filmes en Italia. Pero fue el año 1947 el que haría despegar definitivamente su carrera, logró la tercera posición en un concurso de Miss Italia que ganaría Lucia Bosè (con Gianna Maria Canale en el segundo lugar y la actriz Eleonora Rossi Drago descalificada por estar casada y ser madre, lo que chocaba con el reglamento del concurso).

Tras verla en una cinta italiana, el excéntrico Howard Hughes voló desde Hollywood para verla, pero no logró el traslado de la incipiente estrella a Estados Unidos. La mujer se quedó en Italia y, en 1949 se casó con un médico esloveno llamado Milko Škofič (matrimonio que duraría algo más de dos décadas). En 1950 Lollobrigida sí accedió a viajar a América (ya contratada por Hughes). Pero la actriz no controlaba el idioma y a las seis semanas regresó a casa por sentirse «vigilada permanentemente» por el empresario.

Directores como Luigi Zampa y Alberto Lattuada se cruzaron en su camino. Pero las garras de Hollywood no la perdieron de vista tras los éxitos de "Pan, amor y fantasía", de Luigi Comencini, por el cual fue nominada al premio BAFTA, y "Fanfan la Tulipe" (1952), de Christian-Jacque. Así que su debut en la Meca del Cine era cuestión de tiempo. Por supuesto que llegó, y lo hizo por todo lo alto, con un papel importante en "La burla del diablo" (1953), de John Huston y rodado en Italia, donde compartió cartel con Humphrey Bogart y Jennifer Jones. "El gran juego", de Robert Siodmak, y "Crossed Swords", con Errol Flynn, seguirían engordando su filmografía.

Su fama crecía exponencialmente y "la Lollobrigida" se elevaba al altar de «la mujer más bella del mundo» por dos razones: su físico y por ser el título de una película en la que representó el papel principal ("La donna più bella del mondo", 1955), de Robert Z. Leonard, donde se codeó con Vittorio Gassman. Su interpretación de la vedete, soprano y actriz cinematográfica Lina Cavalieri el valió el premio David de Donatello, instituido ese mismo año por la Academia de Cine italiana. Luego llegarían otros cuatro (dos de ellos honoríficos).

Estaba en su etapa de esplendor en el cine, que duró unos quince años y que le llevarían a rodar con Burt Lancaster, Tony Curtis y Anthony Quinn, entre otros. También pisó España, en el 58, con "Salomón y la reina de Saba", de King Vidor, un proyecto que se vio afectado por el repentino fallecimiento del protagonista masculino, Tyrone Power, al que sustituyó Yul Brynner, teniendo que repetirse las partes ya rodadas.

Comenzaban así unos años frenéticos en los que los nombres con los que compartía trabajos y las películas se sucedían uno detrás de otro: Frank Sinatra, Paul Henreid, "Never So Few", Yves Montand, "Cuando llegue septiembre (Tuya en septiembre)", Rock Hudson, Sean ConneryPaco Rabal... También apareció en la cinta que inspiró la moderna "Mamma Mia!", "Buona Sera, Señora Campbell", que le valió su tercer David de Donatello. En Hollywood, por el contrario, nunca fue candidata a un Oscar. Posibilidad que se desvanecería ya en los años 70, cuando la actriz perdió fuerza a la vez que ganaba peso el mito.