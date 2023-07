Muere el cantante Tony Bennett

Tony Bennett, el icónico cantante estadounidense y una de las grandes voces de la música americana, ha fallecido a los 96 años. El artista, que ofreció una carrera profesional que duró nada menos que ocho décadas, murió en la mañana de este viernes en Nueva York, según anuncian publicaciones estadounidenses. Ha sido la publicista Sylvia Weiner la encargada de confirmar la muerte de Bennett a "The Associated Press", explicando que no había una causa específica, salvo la enfermedad de la que fue diagnosticado en 2016. Bennett padecía Alzheimer, algo que no le frenó a la hora de seguir actuando y grabando música. Un talento y una entrega a este arte que fue reconocido por el propio Frank Sinatra, quien le nombró como el mejor cantante del mundo.

Obit Tony Bennett ASSOCIATED PRESS AP

Bennett trascendió, principalmente, por sus canciones clásicas, y por su habilidad para crear nuevos estándares como "I left my heart in San Francisco", cualidades que adornaron una carrera que le granjeó admiradores desde Sinatra a Lady Gaga. El último de los grandes cantantes de salón de mediados del siglo XX, Bennett a menudo decía que su ambición de toda la vida era crear "un catálogo de éxitos en lugar de discos de éxito." Publicó más de 70 álbumes, que le reportaron 19 Grammys competitivos, todos menos dos después de cumplir los 60 años, y gozó de un profundo y duradero afecto por parte de fans y compañeros artistas.