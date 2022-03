Muere Tom Parker, cantante de The Wanted, con 33 años

En octubre de 2020, Tom Parker daba la triste noticia: padecía un tumor cerebral “inoperable”. El cantante de la “boy band” británica The Wanted aseguraba que “iba a ser una batalla dura”, pero que pensaba luchar hasta el final. No obstante, ayer los miembros de su grupo musical lamentaban lo, al parecer, inevitable: Tom Parker murió ayer con 33 años a causa del tumor cerebral. Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness y Nathan Sykes, miembros de The Wanted, se declaraban “devastados por la trágica y prematura pérdida” del artista, que murió “pacíficamente en el mediodía (de ayer), rodeado de su familia y compañeros”.

El cantante se sometió a tratamientos de quimio y radioterapia, se había vuelto a subir este año a los escenarios junto a la banda. ”Tom fue un increíble marido para Kelsey y padre para Aurelia y Bodhi. Era nuestro hermano, las palabras no pueden expresar la sensación de pérdida y tristeza que sentimos”, agrega el comunicado del grupo.

Por su parte, la mujer de Parker afirmaba que su familia está rota: “Tom era el centro de nuestro mundo, y no podemos imaginar la vida sin su contagiosa sonrisa y su enérgica presencia. Estamos agradecidos por las muestras de amor y apoyo, y pedimos que todos nos unamos para asegurar que la luz de Tom siga brillando para sus hermosos hijos. Gracias a todos los que han mostrado su apoyo durante todo este tiempo. Él luchó hasta el final. Siempre estaré orgullosa de ti”.

Antes de unirse a The Wanted en 2009, Parker estuvo entre los integrantes de Take That II, banda tributo de Take That, mientras que con su último grupo publicó tres álbumes: “The Wanted” (2010), “Battleground” (2011) y “Word of Mouth” (2013). Entre los mayores éxitos de la banda británica figuran canciones como “Glad you came”, “Chasing the sun”, “Walks like Rihanna”, “Rule the world” o “We own the night”. Si bien en 2014 anunciaron un descanso por tiempo indefinido, en septiembre de 2021 el grupo avisaba de que regresarían con un nuevo álbum y un concierto en Royal Albert Hall.