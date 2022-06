Centenares de usuarios, indignados con la “avaricia” y la “pésima organización” del Mallorca Live Festival

Ha vuelto la música como era antes de la pandemia y por tanto los grandes eventos. El sector de la música en directo celebra su resurrección, pero en lo que va de temporada veraniega ya ha habido varios casos alarmantes de error de cálculo o de “avaricia”, como señalaban muchos usuarios, con el consiguiente maltrato a los asistentes. Tras casos sonados como la masificación en el primer fin de semana del Primavera Sound o a la mala gestión de los accesos para el concierto de Marc Anthony en Madrid, se ha sumado la queja unánime y masiva contra el Mallorca Live Festival durante su primera jornada.

El evento de Calvià ha recibido centenares de mensajes de protesta de sus propios asistentes, que han padecido largas esperas para los accesos, retirada de pulsera, barras y para coger el autobús lanzadera superiores a una hora. Algunos usuarios reaccionaban con humor (“es más fácil conseguir un registro catastral que una cerveza en el Mallorca Live Festival”) y otros con ira, clamando contra la “vergüenza” y la “avaricia” de los organizadores del evento y arrojando sus pulseras al cubo de la basura. Algunos se felicitaban por que no hubiera ocurrido “un Madrid Arena II”.

Hoy voy hablar del @MallorcaLiveFes y de cómo se puede evitar una tragedia. Seguidme en este hilo y por favor haced retweet 📢📢📢📢 — IamSepia🔻 (@IamSepia) June 25, 2022

“Tu vida puede ser una basura, pero nunca peor que la organización del Mallorca Live Festival”, se quejaba un asistente del evento, que apostaba por un cartel potente con C. Tangana y Christina Aguilera entre otros. Sin embargo, muchos asistentes denunciaban haberse perdido conciertos por las demoras en accesos y barras. De hecho, algunas cuentas bromeaban acerca de las actuaciones de “C. Tardana, Rigoberta Tardini y Franz Vestirant”.

Una trabajadora del evento exponía en Twitter la situación de los servicios: “Como una de las empleadas de detrás de las barras de las pulseras: nosotros no sabíamos nada, no han hecho un cursillo en un minuto de cómo usar la máquina para escanear las entradas y ya. No teníamos más información, además de estar básicamente explotados”, denunciaba esta trabajadora, que había realizado un turno de 11 horas.

#mallorcalivefestival Como una de las empleadas de detrás de las barras de las pulseras: nosotros no sabíamos nada, no han hecho un cursillo en 1 min Fe como usar la máquina para escanear las entradas y ya, no teníamos más información, además de estar básicamente explotados + — Pau🧜🏼‍♀️ (@gironellaaa) June 25, 2022

“La calidad de los conciertos del primer dia del #mallorcalivefestival estuvo a la altura, pero ni de lejos compensa el caos brutal que se montó con las colas interminables para las pulseras. No pasó ninguna desgracia de milagro”, se quejaba otro asistente del evento, que ha recibido una subvención pública y patrocinios del Gobierno balear. El Mallorca Live Festival emitió un comunicado disculpándose por la situación, reconociendo que “han crecido mucho” y “son conscientes de los inconvenientes causados”. El Festival publicaba días antes de su arranque que la venta de entradas estaba prácticamente en aforo completo.