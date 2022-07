Juanes: «La sabiduría de una persona adulta es algo muy valioso»

Su reencuentro con España no podía hacerse de otra manera que vistiendo una camisa negra. Juanes aterrizó con su prenda insignia el pasado miércoles en Madrid, tras casi cuatro años sin visitar a un país del que ha echado de menos «a la gente, la música, la comida, los paisajes...». Asegura que le encanta estar aquí, «me sentí muy nervioso cuando llegué al aeropuerto», y regresa con un plato fuerte: la gira Origen Europa 2022, a raíz de su último álbum, «Origen», en el que ha versionado canciones de artistas como Springsteen o Juan Luis Guerra. Ha actuado en Murcia y Madrid, y volverá a España el 14, 16 y 17 de julio, para actuar en Barcelona, Marbella y Valencia.

Del Juanes que vimos hace cuatro años al de ahora, ¿qué ha cambiado?

Muchas cosas. La época del Covid fue de contrastes. Pude sentarme a hacer cosas que hace mucho tiempo quería pero no podía, como estudiar un poco más de armonía musical, de canto, guitarra o poesía. Compuse con calma, tranquilo, con la incertidumbre de qué iba a pasar. Pero ahora estoy más preparado. De hecho, acabo de terminar un álbum con canciones inéditas.

¿El cambio ha sido ante todo profesional?

Personal también. Es inevitable que esto no te afecte. Ya no daremos por hecho todo como antes, porque todo puede pasar. Se le da más valor al momento y al presente. En mi caso, montarme en un escenario es una maravilla, lo agradezco el doble.

Se han cumplido 20 años del éxito de «Un día normal», ¿con qué perspectiva lo recuerda?

Con una alegría inmensa. Fue un momento increíble en mi vida, un nuevo comienzo. Agradezco toda la gente que le dio vida a esas canciones y que sigue haciéndolo.

Estilísticamente, ¿las cosas han cambiado?

Muchísimo. La música son ciclos. En los últimos años el mainstream es la música urbana. Pero la música rock, pop o indie sigue ahí. Lo importante es siempre hacer la música que creas que está bien.

¿Hay a su alrededor honestidad musical?

Hay de todo. Hay cosas buenísimas y otras que no tanto. Pero hay gente que le gusta. Hay de todo para todo el mundo.

El cantante Juanes actuó el pasado 1 de julio en las Noches del Botánico, en Madrid FOTO: Ricardo Rubio Europa Press

¿Por qué seleccionó para «Origen» esas canciones y artistas en especial?

Porque estaba buscando canciones que hubieran marcado mi vida en la adolescencia. Carlos Gardel, Fito Páez, don Juan Luis Guerra o Sabina me han inspirado demasiado. Han hecho que hoy en día quiera estar en un escenario. Fue muy importante entrar en esas canciones, desarmarlas y rearmarlas a mi medida. Recordé de dónde vengo, quién soy y para dónde voy.

¿En qué punto profesional se encuentra?

Estoy en el mejor momento de mi vida, como guitarrista, compositor, cantante y persona.

¿Ha llegado al tope?

Todavía no. Hay que seguir aprendiendo y estudiando siempre. La sabiduría de una persona adulta es algo muy valioso, es algo que no puedes comprar. No hay por qué pensar que llegas a un punto y después decaes. Para mí es una constante evolución.

¿La sabiduría le ofrece mayor libertad creativa?

Sí. Al principio vives con mayor espontaneidad e inocencia. Después llega una etapa donde uno piensa más las cosas y empieza a cuestionarse más. Pero con el tiempo uno empieza a encontrar de nuevo esa libertad que antes venía espontáneamente. Es un proceso que hay que vivir.

En redes sociales no se cuestiona nada, responde a lo bueno y a lo malo.

A veces me pongo en Twitter y me enciendo a pelear con alguien que ni conozco. Es extraño. Las redes sociales son muy violentas. Cualquier cosa que pongas ahí siempre alguien te va a cascar. Debes tener claro que si te metes ahí eso es una cloaca, es bien complicado. ¿Por qué no puedo escribir lo que pienso? ¿Porque soy un artista? También soy ciudadano y ser humano. No tiene nada de malo decir lo que uno siente. Sino te autocensuras por miedo.