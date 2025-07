Judeline cancela su actuación en el FIB por su vinculación con el fondo israelí KKR

Los festivales de verano se están convirtiendo en una plataforma de acción política. La artista jerezana Lara Fernández Castrelo, conocida como Judeline, ha anunciado que no participará en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) este año debido a la vinculación del evento con el fondo de inversión proisraelí KKR. En un comunicado que la artista ha difundido a través de sus redes sociales, Judeline lo explica así: “He decidido no participar este año en el Festival FIB dada su vinculación con el fondo KKR. Sé que muchas de las cosas que hacemos tienen implicaciones que no se alinean con nuestras convicciones y que la mayor parte de lo que consumimos tiene consecuencias nefastas para una parte de la población o el planeta aunque no siempre seamos conscientes”.

Para la artista jerezana, hay elementos que hacen imposible su participación en el festival, uno de los clásicos del calendario español: “En este caso, la relación es directa y evidente. Me posiciono en contra del genocidio y a favor de los derechos de Palestina hoy y siempre. También mi equipo, quienes apoyan esta decisión. Nos vemos en el resto de festivales. Abrazo, Lara”. La jerezana, que ha actuado este año en Coachella, acaba, además, de protagonizar un homenaje al legado musical del cantaor Camarón de la Isla junto al guitarrista Yeray Cortés.

El fondo KKR (Kohlberg Kravis Roberts) ha estado en el centro de la polémica ante la cruenta guerra que tiene lugar en Gaza. Este fondo adquirió en 2024 la empresa Superstruct Entertainment, que controla alrededor de 80 festivales en Europa, incluyendo algunos de los más importantes en España como el FIB, el Sónar de Barcelona, el Viña Rock y el Arenal Sound. Casi medio centenar de artistas como Arca, Akyute & Alice Sparkly Kat, Animistic Beliefs & Jeisson Drenth, DjSport, Emma dj, Forensis & Bill Kouligas, James K, Le Motel, patten, Sofia y Vica Pacheco, entre otros, cancelaron su actuación en el Sónar por esta razón este mismo año.

Muchos otros artistas emitieron comunicados rechazando hacerlo en esos eventos propiedad del fondo. Los festivales, por su parte, se defienden asegurando que KKR no tiene una participación editorial, sino meramente financiera. La empresa Superstruct, por su parte, aseguró que todos los ingresos y beneficios de sus festivales se reinvierten en el desarrollo de los eventos.