Bruce Springsteen publicará un disco de versiones de soul: así suena el primer adelanto

Meses antes de que su próxima gira arranque en España (sera los días 28 y 30 de abril de 2.023 en el Estadio Olímpico de Barcelona, ambos con entradas agotadas), Bruce Springsteen ha anunciado la publicación de un nuevo álbum de versiones de clásicos del soul y del rhythm and blues, en el que hace suyas algunas joyas de sellos legendarios como Motown, Stax, Gamble y Huff, entre otros. ‘Only the strong survive’ se publicará el 11 de noviembre. El disco viene anticipado por ‘Do I love you (indeed I do)’, originalmente compuesta y publicada por Frank Wilson para Mowtown en 1.965. Un auténtico clásico del R&B al que Springsteen le da una vuelta personal, llevándosela a su sonido rockero.

Producido con su ingeniero de referencia, Ron Aniello, en este álbum Springsteen rinde homenaje a uno de los géneros más importante de su paleta de influencias, recuperando algunas de las maravillas que sonaban en la radio durante su adolescencia y que en su día popularizaron The Temptations, Aretha Franklin, Diana Ross & The Supremes, The Commodores, The Four Tops, Elvis Presley, Cher, Grant Green, Al Kooper, Ben E. King, The Walker Brothers, Gladys Knight & The Pips, Tyrone Davis, Dobie Gray, Jerry Butler, Jimmy Ruffin, Joan Osborne, The Funk Brothers, William Bell, Jackie Shane, Bill Anderson & Jan Howard, The Marvelettes o Chuck Jackson, entre otros.

Portada del próximo disco de Springsteen, "Only the Strong Survive" AP

Para todo ello, Springsteen ha contado con la voz de Sam Moore en un par de canciones, así como con la ayuda inestimable de Rob Mathes en la composición y dirección de los arreglos orquestales, su fiel E Street Band en la sección de vientos y una sección coros celestial, formada por Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr, Fonzi Thornton y Dennis Collins.