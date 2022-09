Bruce Springsteen cumple 73 a punto de lanzar nuevo trabajo

No pasan los años por el Rey de Nueva Jersey aunque acabe de cumplir nada menos que 73. Según ha revelado el fundador de la revista “Rolling Stone”, las canciones del nuevo álbum de Bruce Springsteen ya estarían listas para publicarse, a falta de la fecha oficial de su compañía, dos años después de lanzar “Letter to you”. Sus seguidores podrían escuchar los temas nuevos en el concierto que el artista tiene previsto ofrecer en Barcelona, en el Estadio Olímpico, durante su gira internacional los próximos 28 y 30 de abril de 2023.

De esta forma, el Boss volverá a la carretera junto a la E Street Band y al formato de grandes estadios, algo que tenía aparcado en los últimos tiempos. Durante 2021 publicó la película “The Legendary 1979 No Nukes Concerts”, participó en el libro Renegades: Born In The USA y apostó por el formato más íntimo para el directo con: Springsteen on Broadway gracias a la relajación de las medidas por el Covid-19. En cuanto a lo discográfico, lanzó la rendición por el 40 aniversario de “Nebraska”, uno de sus discos más célebres.

La popularidad de Springsteen, que no pretendía ser Bob Dylan, ni Roy Orbison o sonar como Phil Spector, sino una mezcla de los tres, se consolidó con el lanzamiento de Born in the U.S.A. (1984), un álbum que vendió más de quince millones de copias en los Estados Unidos y alcanzó el primer puesto en varios países, incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido.78 Desde entonces, y a pesar de no trabajar con la E Street Band en trabajos como Human Touch y Lucky Town, la mayoría de sus discos han obtenido un elevado respaldo comercial, con un total de seis números uno en su país natal entre el lanzamiento de Tunnel of Love (1987) y de Wrecking Ball (2012).

En sus orígenes, Springsteen llevó a cabo conciertos en el entorno de Nueva Jersey acompañado del guitarrista Steve Van Zandt, el organista Danny Federici, el batería Vini López y el bajista Vinnie Roslin en una banda conocida como Child, aunque posteriormente renombrada como Steel Mill (con la adición del guitarrista Robbin Thompson). Con la adición del pianista David Sancious, el núcleo de lo que más tarde se convertiría en la E Street Band ya estaba formado, con ocasionales aportes de una sección de vientos, un grupo vocal femenino. Su álbum debut, Greetings from Asbury Park, N.J., publicado en enero de 1973, se ganó el aplauso de la crítica musical,21 a pesar de que sus modestas cifras de ventas.

Con la publicación de “Born to Run” el 25 de agosto de 1975, Springsteen obtuvo finalmente éxito. A pesar de no producir sencillos de especial éxito, las canciones «Born to Run», «Thunder Road», «Tenth Avenue Freeze-Out» y «Jungleland» fueron promocionadas de forma masiva en cadenas de radio norteamericanas.