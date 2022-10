La inmortalidad de Extremoduro

Una década después de que viera la luz la primera edición, y tras varios años descatalogada, el escritor madrileño Javier Menéndez Flores, colaborador de este diario y reconocido periodista cultural, ha revisado y ampliado el texto original de «Extremoduro. De profundis» (Libros Cúpula), la biografía de uno de los mejores grupos españoles de rock de todos los tiempos. Menéndez Flores ha añadido a lo ya escrito en la primera edición 150 páginas inéditas y, entre otras novedades, ha abordado el capítulo de la separación del grupo. En esta entrevista hablamos con él y con el músico Iñaki «Uoho» Antón, quien fuera la mitad pensante de Extremoduro, y que, al tiempo que armaba su nueva banda Uoho, ha mantenido largas charlas con el autor con las que se ha enriquecido esta flamante edición, además de aportar la mayor parte de las fotografías que incluye un imponente volumen de 600 páginas, que no se deja nada fuera ni esquiva ningún aspecto.

Bastaría con echar un ojo al extenso índice para comprobar, sin atisbo de duda, que Menéndez Flores ha querido con esta reedición cerrar en condiciones el círculo y poner el punto final a una obra que comenzó hace diez años y que podía parecer inconclusa. Estamos, por lo tanto y ahora sí, ante la biografía definitiva de Extremoduro. «A no ser, claro», puntualiza Javier, «que el grupo volviera a juntarse. De hecho, ese ha sido el gran acontecimiento que ha sucedido desde que publiqué la primera edición, que entonces el grupo estaba en activo y hoy, sin embargo, ya hay que hablar de él en pasado. No se podía publicar esta reedición diez años después y omitir un hecho tan crucial como ese. En esta actualización, la separación de Extremoduro ocupa todo un capítulo, como no podía ser de otra forma».

Extremoduro FOTO: Cortesía

Pero no es esa la única novedad que aporta este volumen: «Cuando se lanzó la edición primigenia, el último disco de estudio de Extremoduro, “Para todos los públicos”, aún no se había publicado, lo hizo unos meses más tarde. Faltaba, pues, el análisis de ese trabajo. Y ahora he podido llevarlo a cabo y dedicarle, como al resto de sus discos de creación, todo un capítulo. El que merece». Pero lo que verdaderamente «le da un alto valor» a esta nueva edición ha sido contar con la voz imprescindible de Iñaki «Uoho» Antón. «Me ha revelado muchas cosas interesantes de las canciones del grupo», explica el autor, «desde “Canciones prohibidas”, que es el primer disco de Iñaki en Extremoduro por derecho, hasta “Para todos los públicos”, y encima ha tenido la enorme generosidad de cederme la mayor parte de las fotografías que se incluyen en el libro». «La primera edición la hicimos con mucho cariño Robe, Javier y yo», interviene el músico. «Dicho esto, tengo que apuntar que no soy partidario de los homenajes o repasos (y una biografía, de alguna manera, lo es) a personas o grupos que aún están en activo; si sale hoy, mañana ya no estaría completa. Lo digo porque es de lógica elemental que una biografía en la que colaboramos con tanto mimo, sea, por fin, una biografía verdadera: de principio a fin. Faltaba un disco, una gira, un disco malogrado y la gira de despedida que, Covid mediante, tampoco hicimos. En mi opinión», concluye, «ahora sí es una biografía. Interpretable, como todas, pero una biografía».

Iñaki sin Robe

Una que no cuenta con la participación de Robe, lo que no deja de ser llamativo. ¿Cuál es el motivo de esta ausencia? Lo explica el propio autor: «Hace algo más de dos años, cuando la biografía ya estaba descatalogada, les comuniqué tanto a Iñaki como a Robe mi intención de reeditarla, revisada y ampliada, y mi deseo de que participaran en ella. Iñaki me confirmó enseguida su participación y su apoyo, y Robe, al fin, me escribió este verano para declinar amablemente la invitación. Adujo que no veía motivos para reeditarla y me especificó que no quería hablar de la separación del grupo. Lo acepté y respeté su decisión, aunque me habría encantado contar con su participación, claro». Sí ha contado, por el contrario, como novedad en esta reedición, con la participación del batería y el bajista del grupo, José Ignacio Cantera y Miguel Colino, así como con las aportaciones de los músicos que les acompañaban en las giras, el teclista Aiert Erkoreka y el guitarrista Félix Landa.

Extremoduro FOTO: Cortesía

Es este «Extremoduro. De profundis» un trabajo casi enciclopédico que abarca todo aquello que tiene que ver con el grupo, incluso lo que va más allá de lo que serían sus estrictos límites pero que resulta imprescindible por la información, indudablemente valiosa, que aporta para entenderlo en toda su extensión. «Ya en la primera edición le dediqué un capítulo a Extrechinato y Tú», explica Menéndez Flores, «una aventura musical ajena a Extremoduro en la que Iñaki y Robe se implicaron hasta las trancas. Y también otro capítulo a la novela de Robe, “El viaje íntimo de la locura”, una obra literaria sin ningún anclaje musical. Por esa razón era obligado hablar en esta edición de la actividad en paralelo a Extremoduro de Robe e Iñaki. En el caso del primero, de sus discos en solitario, y en el de Iñaki, de los trabajos con Inconscientes y Uoho. No hay que olvidar que sus discos y giras surgieron con Extremoduro aún en activo». Interviene Iñaki: «En cualquier biografía es necesario mencionar qué cosas se han hecho paralelamente, o entrar un poco en la materia profesional de sus protagonistas. Cuánto se profundice en ello, o cuánta extensión se le dedique, es asunto del autor. Y como yo no he leído el libro aún, no sé cómo se ha abordado ni con qué extensión. Sí creo que mencionarlo era necesario, eso cae por su propio peso. Simplemente, es lo normal».

«Extremoduro no continúa en activo», señala Javier, «ha cesado el negocio. Pero nunca dejará de existir porque es un grupo eterno. Como Led Zeppelin, los Beatles, Sex Pistols o Ramones, siempre tendrá interés porque ha entrado en la categoría de mito y porque forma parte de eso tan cursi pero tan cierto que es la memoria sentimental de varias generaciones. Extremoduro ha sido, posiblemente, el mejor grupo de rock español de todos los tiempos, y por eso vivirá siempre».

Extremoduro FOTO: Cortesía

Pero aunque ese Extremoduro inmortal, ese que ya forma parte de la banda sonora y de la memoria sentimental de varias generaciones, ya no pise escenarios ni edite discos, su biografía ampliada tiene un gran interés para el público. Mucha de la gente que no pudo comprar la primera edición llevaba tiempo demandándola, pues se descatalogó y sólo era posible encontrarla en el mercado de segunda mano y a precios exorbitados (en torno a los 300 euros). «Sí», confirma el escritor, «esa ha sido la principal razón para reeditar esta biografía: volver a ponerla en el mercado. Porque, a pesar del éxito que obtuvo (cinco ediciones), estaba descatalogada. Y yo no he dejado de recibir mensajes en los últimos años de gente que me preguntaba si se iba a volver a editar. Estoy seguro de que los seguidores de Extremoduro lo agradecerán».