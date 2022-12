Arctic Monkeys agotan las entradas para su concierto en Madrid y añaden una fecha más el 11 de julio

Las entradas para el concierto de Arctic Monkeys el 10 de julio en el Wizink de Madrid salieron ayer a la venta y ya están agotadas. La banda acaba de anunciar una segunda fecha en Madrid, al día siguiente, 11 de julio. Así, serán tres oportunidades de disfrutar en directo de Arctic Monkeys este verano en España: el sábado 8 de julio en Bilbao BBK Live, y los días 10 y 11 de julio en el Wizink de Madrid. Será la primera vez en 10 años que la banda actúe en un pabellón de la capital de nuestro país.

Las entradas para la nueva fecha madrileña saldrán a la venta este viernes 9 de diciembre a las 12h y se podrán adquirir a través de lasttour.org. La banda Arctic Monkeys, formada por Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders y Nick O’Malley saltó a la fama con su primer trabajo, “Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not” que revolucionó la escena internacional. Su sonido rock se fue tiñendo de otras influencias en trabajos como “AM”, o su último lanzamiento, “The Car”. Canciones como el single “There’d Better Be A Mirrorball” recogen ecos de los años 60, mientras que otras como “Sculptures Of Anything Goes” muestran la vena más experimental de la banda con un tono totalmente oscuro y misterioso.