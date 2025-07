BTS, banda de K-Pop, anuncia gira mundial tras finalizar el servicio militar obligatorio

La banda de K-pop BTS ha oficializado su regreso como septeto con el anuncio del lanzamiento de un nuevo álbum y el inicio de una gira mundial en la primavera del próximo año, que supondrán sus primeras actividades grupales tras completar el servicio militar obligatorio. "Desde julio comenzaremos a trabajar juntos y a enfocarnos en hacer música", dijo el líder del grupo, RM, durante una emisión en directo este martes a través de la plataforma Weverse. "El nuevo álbum saldrá en primavera", añadió, explicando que la grabación será realizada en Estados Unidos y que la gira mundial también empezará en la misma temporada.

Será su primer disco conjunto desde "Proof" (2022) y el retorno a los escenarios como grupo completo tras su último concierto en Busan ese mismo año. Aunque el calendario exacto aún no se ha detallado, el diario local "The Korea Herald" citó en junio a una fuente del propio Hybe que aseguraba que el grupo volverá concretamente en marzo de 2026. Mientras tanto, Jin comenzó a finales de junio una gira mundial como solista que terminará en agosto en Ámsterdam. Además, este 18 de julio la banda lanzará su primer álbum en directo "Permission to Dance on Stage - Live", que recoge 22 temas grabados durante su gira entre 2021 y 2022 en Seúl, Los Ángeles y Las Vegas.

Music BTS Richard Shotwell/Invision/AP Agencia AP

Desde su debut en 2013, BTS ha encabezado listas como la Billboard Hot 100 con temas como "Dynamite" o "Butter", y ha llevado el K-pop a estadios de Estados Unidos como el SoFi de Los Ángeles y el Allegiant de Las Vegas, en una gira que llegó a más de 4 millones de espectadores por distintas plataformas. Concluida la etapa militar de sus miembros, BTS encara su "segunda fase" con una madurez artística distinta.

Según Hong Seok-kyeong, directora del Centro de Estudios del Hallyu de la Universidad Nacional de Seúl y autora del libro "BTS on the Road", el grupo dejará atrás la narrativa adolescente que los catapultó a la fama para explorar una visión más adulta, tanto lírica como visualmente. "Una vez que alguien regresa del servicio militar en Corea del Sur, es tratado como adulto. Se graduarán de la historia de crecimiento adolescente y avanzarán hacia un mundo adulto independiente", explicó la experta en una reciente entrevista con el diario japonés Mainichi.