Calamaro: «Prefiero no hablar de libertad para no bajarle el precio»

Cada entrevista con Andrés Calamaro (Buenos Aires, 1961) es una aventura, un asomarse a una ventana de paisaje incierto, un no saber qué te deparará el intercambio, y eso, créanme, es más bueno que malo. De cuantas personalidades de magna estatura pueblan nuestra geografía musical, él es de los pocos que muestran una autenticidad sin desconchones. La única pega que se le podría poner sería la de haber permitido que la estrella de rock (una estrella de rock a la que le dejan caminar por la calle) lo haya abducido enteramente. Porque Calamaro vive siempre en rock star, en creador, en artista, en disidente. Y no hay nada que desee más que hacer una canción que, en el momento de su construcción, se le antoje la más hermosa del mundo. Le digo que su admiradísimo Enrique Morente llamaba al principio de una canción «un clavo donde colgar la ropa» y le pregunto si él siente que la vida se le va en la doliente búsqueda de esos clavos, y responde –calamarianamente, por no defraudar, como hará a lo largo de toda la entrevista–: «Lo siento, pero no lo siento. El “clavo” de Morente es un momento de lucidez o de inspiración para crear. Además, Enrique tenía el magisterio de la interpretación y el profundo conocimiento de lo esencial para cantar. Ahora mismo estoy “en intérprete”, cosas de la vida: me encuentro enfocado en cantar mejor en el siguiente concierto, como los toreros». En efecto, en este momento el autor de «Honestidad brutal» y «El salmón» anda de gira y concentrado en cada actuación (acaba de culminar el tramo español, 20 recitales, y ahora recorre América: Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina). Pero ¿para cuándo un nuevo disco de estudio? ¿Será torrencial, o sea, puramente Calamaro? «La grabación torrencial era como pescar con dinamita –asevera, y si alguien puede manifestar algo así con pleno conocimiento de causa ese es él–. Ahora intento interpretar bien; el canto se convirtió en mi instrumento más caro. Estamos grabando con Roberto Delgado [músico, arreglista, productor] y me supone una tremenda responsabilidad musical… Se publican miles de canciones por día, quizá por segundo. No obstante, el rock vuelve a ser una cultura subterránea o secreta. No está mal, nadie nos prometió nada. Vamos a presentar –anuncia– un disco en directo y grabar canciones de rock el año próximo. Más torrente que torrencial».

[[H2:El rock, «sexy y distinto»]]

De sus palabras se desprende que el rock ya no es el género rey de la rebeldía ni el que más conecta con los jóvenes. Hoy, ese lugar lo ocupan el rap, el trap, el reguetón. La latinidad, en fin, al poder. Sin embargo, al preguntarle por estos estilos no puede evitar que le brote el amor de madre: «El rock conserva su estilo e influencia. Es versátil, bohemio, eléctrico, sexy, masculino y distinto. Sigue siendo una influencia cultural universal que conecta con la literatura, el surrealismo, el sentido del humor, el erotismo y la cultura grande. Jóvenes somos todos hasta que pasen otros veinte años. No obstante –advierte–, no son sólo los más jóvenes quienes abrazan los ritmos de moda. No me fastidia ningún género ni subgénero musical porque elijo lo que voy a escuchar, no cuesta nada elegir. Lo que escuchamos, como lo que leemos, es íntimo, una serie de elecciones personales y propias. Tengo aprecio por todos los compañeros de oficio». En los 70, tres argentinos, Moris y la mitad de Tequila (Alejo Stivel y Ariel Rot), revitalizaron el rock en España junto a los autóctonos Burning, Ramoncín, Leño. Casi medio siglo después el rock es casi una anécdota en nuestro país, pero no así en Argentina, donde no ha perdido músculo ni aliento. ¿Podemos afirmar categóricamente que España es más popera y Argentina más rockera? «España es rockera, pero se le olvida –afirma, contundente–. Para mantenerse rockera tiene que permitirse admirar, no perder esa capacidad, adorar a los ídolos paganos. Me temo que existe un deseo morboso de ver heridos a los toreros del rock. La cultura del rock es muy completa, indispensable para la mayoría de los cambios culturales y la grande tolerancia, la joya de la corona del progresismo del siglo XX, mientras que el pop no es un género musical, es un mercado, una situación. Argentina es rockera y Buenos Aires es muy rockera. El rock y el fútbol son más importantes que las religiones. Algo que para los ateos no tiene ninguna importancia». Lengua aparte, ¿qué une más a argentinos y españoles? «Nada nos une ni nos separa», opina. Le insisto: ¿qué nos separa? «Un mar inmenso», sentencia. Y como si el Río de la Plata pasase por Minnesota, desembocamos en un tal Dylan, maestro de maestros, droga dura. ¿Es el mejor escritor de canciones vivo? «Es más que el gran escritor de canciones –precisa–: pone el cuerpo, es un intérprete genial, una personalidad enigmática, un carisma único». ¿Y quién ostenta ese título en lengua española? «Manuel Alejandro, Sabina, Serrat, Gabinete Caligari, Luis Alberto de Cuenca, Sabino y Gabriel Sopeña. Cómo elegir uno solo».

De la música saltamos a los toros, arte del cual Calamaro es devoto. ¿La supresión del Premio Nacional de Tauromaquia es un despropósito? «La virtud inversa, cuando las cosas se cuentan al revés. Antitaurinos habrá barbáricos, intolerantes, ultramoralistas y potencialmente crueles. Y lo mismo ocurre con otros asuntos en la geopolítica, la fantasía idealista, los anhelos y los afanes, el medio ambiente, el idealismo imaginario y el precio del aceite de oliva. Un mundo completamente equivocado. Es un formidable momento para no aburrir a terceros bajando línea pesada. No hablo en público fuera de los conciertos, pero otros se manifiestan a diario y desperdician la sinfonía del silencio». Y ese asunto enlaza inevitablemente con un debate abierto: ¿hay ahora en España menos libertad de expresión que en los 80 y 90? «Libertad, solamente una palabra. Es un concepto abstracto, prefiero no hablar de libertad para no bajarle el precio, no sea que termine siendo un meme insoportable. Cuando más importantes son las palabras hay mas boludos llenándose la boca de humo». ¿Y la corrección política? Genera algo aún más perverso que la censura, la autocensura. El músico contesta con un latigazo: «Mejor si somos frontales mientras sirvan las palabras».

Le recuerdo que en una entrevista anterior me confesó: «Me pasaría la vida viviendo». ¿Sigue en esa noble tarea o la vida no le deja vivir? «Vivir a secas es un buen plan, o un elogio al tiempo ocioso –afirma–, pero me retracto en lo que a mí compete. No es este mi momento de vivir a secas. Presentarme ante gentes expectantes, y deseosas de música, es un privilegio espléndido». Y recita, a modo de estrambote: «“Sólo el gaucho vive errante donde la suerte lo lleva”». Calamaro en estado puro. Más honesto últimamente que brutal. Que le dure.