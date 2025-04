Colectivo da Silva, un juego experimental bajo «El Sol»

Por fin, sale el sol. Las mejillas se sonrojan, hay despojo de capas y regresa la necesidad de brisa. Se exaltan los colores, las emociones, el atractivo de las cosas. Y, también, por fin sale «El Sol». El nuevo y tercer disco de Colectivo da Silva llega con la primavera (y, por tanto, con ganas). Diez canciones que ven la luz mañana y que comparten estas vibras: energía, acaloramiento y destellos musicales que pueden resultar incluso cegadores. Porque ver a la banda granadina en directo es eso: es bailoteo y buen rollo, es como escuchar una guitarra sonando sobre el río Darro, como comer rico con vistas en un domingo soleado o pasar un buen rato con amigos. Colectivo da Silva es eso: un grupo de siete colegas que buscan disfrutar juntos mientras viajan por las infinitas posibilidades de la música, y que componen Carlos Caraballo (voz y guitarra), Pablo «Ele» Fernández (batería), Alberto Valero (percusiones), Andrés Cándido (guitarra y teclado), Manu Vico (guitarra), Pedro Ernesto (bajo) y Guillermo Gálvez (teclados). Los dos primeros se reúnen con este diario días antes de lanzar el álbum y desgranan el nivel de esfuerzo, aprendizaje y experimentación que ha supuesto tan interesante conjunto de canciones.

Vienen de otro largo y prolífico viaje: «Casa Vargas». Con este segundo disco, Colectivo da Silva se consolidó como una de las bandas más interesantes del panorama nacional, a través de una música que Caraballo define como «más orgánica. Queríamos que no hubiesen tantos altibajos en los conciertos, y eso hizo que las canciones de ‘‘El Sol’’ sean tan enérgicas y tan de directo. Es un disco más electrónico, más funky, más enfocado a Parcels, si hablamos de influencias». Un giro que no busca más que terminar de perfilar la identidad de la banda, y que la acerca más que nunca a «la que ha sido siempre nuestra intención: que los discos de Colectivo se pudiesen pinchar en salas». Quieren dominar las fiestas, los juegos y las juergas, y no van mal encaminados. Pues «El Sol» te lleva a ello de manera instintiva. Te mantiene alerta, en sintonía con unos artistas que, sobre el escenario, además de interpretar, atrapan, y bajo una música que abarca desde canciones como «Salta», a la que Fernández le aportó un sonido «muy africano, hasta ‘‘Cualquier lugar’’, que es muy psicodélica, incluso oscura», define Caraballo. Junto al batería, además de músicos han ejercido de sus propios productores, lo que aporta otro motivo para alzarse como uno de los álbumes más prometedores del año.

Colectivo da Silva, en una imagen promocional de «El sol» Clara Gámiz

Sorpresa y directo

«Nos auto imponíamos la idea de que el disco tenía que pasar por un productor para que funcionase», recuerda Fernández, pero finalmente se dieron cuenta de que entre los dos, y con el «feedback» del resto del grupo, lo habían hecho todo. No se consideran productores, «ni creemos que sea una figura en extinción», opina Caraballo, pero sí confiesan, añade el batería, que «no hemos encontrado aún ningún productor de nuestro rollo, de nuestro estilo, que nos coja al vuelo. Hemos trabajado con algunos y muy bien, pero queremos alguien que de un sentido a lo que hacemos». No es fácil dar con el perfil de los Da Silva: son diferentes. Y, por tanto, sorprenden. Y pretenden hacerlo aún más en directo, donde interpretarán estas nuevas canciones, como «Dar dos» –el tema se creó en una tarde cuando a Caraballo se le vino a la cabeza el riff inicial–, «Si estás junto a mí» o «La película en mi cabeza», pero «sin que la gente que venga escuche lo que puede escuchar en Spotify. Para eso echamos tantas horas ensayando, para proponer cosas nuevas», apunta el cantante. Todo ello, sin dejar de ser siete chicos cantándole al amor: «¿Quién no se ha enamorado? ¿Quién no ha tenido un flechazo?», plantea Caraballo. En este disco le cantan al enamoramiento, al enganche con una persona, a las relaciones de pareja... Y de eso se trata madurar, al fin y al cabo: de mirar a los sentimientos de cara, saborearlos, experimentarlos y sacarlos a pasear bajo la exigente luz del sol.