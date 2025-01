Un concierto para que la música vuelva a Valencia

Como asegura Fernando Velázquez, «todos los músicos de España tienen relación con Valencia». «La música de España no se entiende sin ellas. Las orquestas, los conservatorios... cualquier ámbito musical tiene relación con Valencia y el Levante. Sus músicos están por todos los lados y son de lo mejor que hay. Tienen una cultura envidiable de la música. Y tocan de maravilla», dice el director de orquesta, arreglista y ganador de un Grammy, que se ha embarcado en una misión solidaria: un concierto que recaude fondos para reparar la herida que la dana del pasado mes de octubre dejó en el levante, también, en lo musical. «Sonarem» reúne el próximo 24 de enero en el Teatro Real las voces de Rozalén, Zahara, Nil Moliner, María José Llergo, Leire Martínez y Pasión Vega, entre otros, con la potencia orquestal de 60 miembros de la orquesta de la comunidad de Madrid. Pero este no es otro vulgar apaño sinfónico, promete Velázquez: «Quien venga querrá volver al día siguiente», promete.

Las devastadoras lluvias se llevaron por delante más de 30 sedes de asociaciones y bandas de distintas localidades. «Hay daño en los locales, que han sido arrasados, y en el material. Se trata de utilería como atriles o sillas que son absolutamente necesarios y en los que uno nunca repara hasta que trabaja en una banda. Y también quedaron destruidos los instrumentos depositados allí. A todo esto, hay que sumar un golpe emocional grande para las personas que encuentran en las bandas su día a día», explica Velázquez sobre una cultura musical muy arraigada en aquella tierra. «En toda España lo está, pero allí hay un sentimiento comunitario muy bonito. Hay un valor colectivo muy envidiable en la forma de entender la música que existe en esos lugares», añade el compositor de bandas sonoras como «Un monstruo viene a verme», «Lo imposible», «Patria» y «El orfanato», entre otras. Las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana son Patrimonio Cultural Inmaterial de España y representan más del 50 por ciento de las bandas de música de toda España. Velázquez pone en marcha esta iniciativa como gemela de otra, Ura Bere Bidean, que desde hace algunos años él impulsa en el País Vasco. Un proyecto que consiste en traducir canciones pop al lenguaje orquestal, pero sin pastiches. «En la vida todo son etiquetas, y la música sufre de eso, de separaciones que no son propias. El pop es música y la orquesta es música igual, aunque parezca que hay una mampara de cristal o de hormigón que las separa. Para mí, son lo mismo. Yo me siento propio tanto con una banda de pop o de rock como con una orquesta», asegura. Sin embargo, Velázquez es crítico con las adaptaciones sinfónicas que se presentan como espectáculos mediocres. «Hay algunos que están bien y otros que son meras oportunidades de marketing. Nuestro objetivo es que parezca propio, que no resulte un apaño o un maquillaje de algo que en realidad no corresponde», asegura. «Los artistas, cuando se ponen delante de una orquesta, tienen un poco de celo o miedo, porque estamos transformando su canción, pero me da la sensación de que se fían. Enseguida se dan cuenta de que lo que va a ocurrir es real: son 60 músicos de la Orquesta y la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid llevando esos temas a otro lenguaje. Fíjate que ya me he olvidado de que es benéfico. Quien pague la entrada se llevará un pedazo de espectáculo. Aunque lo más importante es que sea solidario, por la gente y por la música», explica Velázquez.