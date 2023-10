No es una despedida: la M.O.D.A hará un parón para "desconectar y tomar aire"

Han estado por todas partes. La última gira de La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.) ha recorrido todos los puntos de nuestro país, siendo uno de los grupos que más carteles de festival han copado, así como han podido presentar su último álbum por todo lo grande. En diciembre de 2021 lanzaban al público "Nuevo cancionero burgalés", un álbum que fusionaba folclore, rock, punk y folk, y con el que lo han dado todo. Finalizan gira el 25 de noviembre en el Wizink Center de Madrid y, por supuesto, necesitan un respiro. La M.O.D.A. se encuentra en la recta final del tour, y ya ha anunciado que tras dicho concierto en la capital se tomarán un respiro, según han declarado a Europa Press Televisión.

Es un descanso, pero no una despedida: el grupo burgalés ha asegurado que no entra en sus planes ninguna separación. Por su parte, sobre su último estreno, la canción "Hablar sin leísmos", no han asegurado que sea un adelanto del próximo disco, más bien han dicho que es una canción que han querido dejar antes del parón "para tener algo fresco", ha asegurado Joselito Maravillas, el integrante que toca el acordeón.

Preguntados por qué es lo que van a hacer durante este respiro, Jorge Juan Mariscal, el bajo eléctrico del grupo ha señalado que van "a desconectar un poco la cabeza, poner un poco en perspectiva todo y tomar aire". En cuanto al tipo de música que hacen, David, uno de los guitarristas y cantante del grupo, ha explicado que no harían "esta música" si hubiesen crecido en otro sitio. A la vez, ha asegurado que no son un grupo exclusivamente centrado "su tierra", que al fin y al cabo es "más bien universal". "La gente se identifica con sentimientos o emociones o con acordes y sonidos. Y nos encanta sobre todo poder ver a alguien de Huelva o a alguien de Ferrol o alguien de Lleida cantar la canción 'Mañana voy a Burgos' porque al final cada uno tiene su hogar y su tierra", ha concluido David.

Antes de terminar la gira el 25 de noviembre en el Wizink Center de Madrid, la M.O.D.A viajará a México el 4 de noviembre, el 10 y 11 de noviembre estarán en Bilbao, conciertos para los que ya no quedan entradas, igual que para el del 18 de noviembre en Barcelona. Sin embargo, para el 17 de noviembre en Barcelona y el 25 de noviembre en Madrid todavía quedan algunas.