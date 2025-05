La leyenda del soul Smokey Robinson, acusado de violación y agresión sexual

El sheriff de Los Ángeles anunció ayer que había abierto una investigación sobre la leyenda del soul estadounidense Smokey Robinson unos días después de que se presentara una denuncia contra el cantante, acusado de violación y agresión sexual por parte de cuatro mujeres de la limpieza. El departamento del sheriff "está investigando los cargos criminales contra William Robinson, también conocido como 'Smokey Robinson' ", según un comunicado enviado a la AFP. "La investigación está en sus primeras etapas y no tenemos más comentarios", señalaba.

Cuatro de sus antiguas empleadas de limpieza presentaron una denuncia contra él a principios de mayo, donde una de las demandantes explica que fue "acosada, agredida y violada sexualmente " durante sus doce años de trabajo con el cantante, hasta 2024. Otra de ellas denuncia siete agresiones sexuales entre marzo de 2023 y su renuncia en febrero de 2024: explica que el cantante la citaba a la habitación en su villa de Los Ángeles y la recibía en ropa interior antes de agredirla, a pesar de su oposición.

Una tercera limpiadora aseguró haber sido agredida más de veinte veces en cuatro años; y la última demandante afirma que el cantante comenzó a abusar de ella en 2007, cuando lo acompañó a una segunda casa en Las Vegas.

¿Unos abusos con la complicidad de su mujer?

Las denunciantes solicitaron el anonimato. Sus abogados, John Harris y Herbert Hayden, acogieron con satisfacción la apertura de una investigación criminal: "Nuestras clientes tienen la intención de cooperar plenamente con la investigación en curso (...) con el fin de obtener justicia para ellas y para otras personas que puedan haber sido víctimas de ataques similares por su parte", indicaron en un comunicado conjunto. La demanda solicita al menos 50 millones de dólares en daños.

También acusan a Frances Robinson, la esposa del cantante, de permitir que esto sucediera. A principios de mayo, declaró a la AFP que estaba "tan sorprendida como usted" cuando se enteró de la denuncia.

Smokey Robinson, que ahora tiene 85 años, hizo famoso al sello soul Motown de Detroit con su grupo The Miracles. Sus títulos 'The Tracks of My Tears', 'Ooo Baby Baby' y 'The Tears of a Clown' forman parte de la banda sonora de la década de 1960.