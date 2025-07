Vestidos, dibujos y más de 90.000 artículos: así será el museo dedicado a David Bowie

A partir de septiembre habrá una forma única de acercarse a la figura de David Bowie. Una oportunidad de conocer más de cerca al icono británico, y que ha avanzado una serie de detalles que atraerá a miles de seguidores del cantante de todo el mundo. Se trata del Centro David Bowie, un espacio creado por el Victoria & Albert Museum de Londres, y que abrirá sus puertas el 13 de septiembre, con una gran cantidad y variedad de artículos relacionados a la figura de Bowie.

Desde el traje de Thierry Mugler con el que se casó, hasta sus disfraces de la era Ziggy Stardust y Aladdin Sane, el centro expondrá los looks más icónicos del artista. Pero esto es tan sólo una pequeña parte pues, asegura "The Guardian", el archivo del artista comprende más de 90.000 artículos, los cuales no se exhibirán a la vez, pero sí se irán mostrando a lo largo del tiempo. Según el medio citado, los visitantes pueden encargar artículos para examinarlos detenidamente, mientras que archiveros y comisarios están en plena selección para exhibir parte de estas piezas en vitrinas rotativas.

El museo ha contado, además, con Nile Rodgers, líder de la banda Chic y que trabajó con Bowie en "Let's dance", como comisario, quien ha escogido correspondencia que él mantuvo con Bowie, así como fotografías de estudio durante la creación de "Black tie white noise", así como vestimenta del artista. "Mi vida creativa con Bowie me brindó el mayor éxito de su increíble carrera, pero nuestra amistad fue igual de gratificante. Nuestro vínculo se basó en el amor por la música, que nos creó y nos salvó la vida", asegura Rodgers a "The Guardian".

Desde el Victoria & Albert destacan que lo que realmente fascinará a los fans de Bowie será ver objetos originales de cerca, "incluyendo vestuario, instrumentos musicales, maquetas, atrezo y escenografía". Además, especifican que más de 70.000 de los artículos del archivo son impresiones fotográficas, negativos u otras piezas en papel, como cuadernos, guiones, letras de canciones, escritos, portadas o dibujos.