Mad Cool celebrará su primera década en 2026 con un escenario menos y un día más

El festival Mad Cool celebrará su primera década en 2026 y lo hace anunciando ajustes de aforo que consisten en la supresión de uno de los dos escenarios principales, espacio que se aprovechará para generar áreas de descanso y más zonas de sombra, según ha informado la organización. Además, los organizadores han anunciado una jornada más de música en el recinto de Villaverde, que sufrirá otras mejoras y acondicionamientos.

El objetivo es dar más espacio a cada asistente", tal y como han difundido en un comunicado, gracias a "un cambio de modelo que marcará un antes y un después en la historia del festival" para ofrecer "mayor comodidad, espacios más amplios y un ambiente más relajado, en línea con lo que el público ha trasladado a lo largo de los últimos años". La organización tiene previsto un aforo máximo por jornada de 55.000 asistentes diarios, sensiblemente inferior a otras ediciones.

El festival anunciará su cartel para 2026 el lunes 10 de noviembre según lo previsto. La idea del certamen es organizar jornadas "temáticas" en las que cada día tenga una cierta coherencia artística, aunque sea complicado satisfacer al público de abono durante los cuatro días. "Mad Cool Festival cumple diez años en 2026 y queremos celebrarlo dando un salto cualitativo. El nuevo modelo nace de escuchar a nuestro público, de poner sus necesidades en el centro y de ofrecerles un espacio donde disfrutar de la música con la máxima calidad y comodidad. Ellos son la esencia del festival y con ellos seguiremos construyendo el futuro", ha trasladado la organización.