Paul Simon regresa a los 81 años con un nuevo álbum, "Seven Psalms"

Quienes son apasionados de la música no ven el tiempo pasar por ellos. El ejemplo que vemos más a la orden del día es el de los Rolling Stones, que siguen haciendo rock and roll con sus ochenta años bien llevados. No hay arruga si vejez que haga que Mick Jagger salga del estudio o baje del escenario. La aportación musical de esta banda al grupo ha sido ininterrumpida, lo que demuestra que se merezcan ser definidos como uno de los mejores grupos de rock de la historia. Con esto, también hay casos de artistas que no lo hacen de manera ininterrumpida, sino que vuelven al tiempo, cuando ven que necesitan hacer más música. Y este ha sido el caso del cantautor estadounidense Paul Simon: ha anunciado este miércoles su regreso musical a los 81 años con un nuevo álbum, "Seven Psalms" (Siete salmos), que saldrá a la venta el 19 de mayo.

"Pensada para que se escuche como una pieza continua, esta composición de 33 minutos y siete movimientos trasciende el concepto de álbum", indica la página web del artista. Se trata del primer disco que presenta Simon en unos cinco años, después de "Into the blue light" (2018), en el que reinterpretaba éxitos de su carrera con músicos de jazz. En un video, el propio Simon explica que "Seven Psalms" es fruto de un sueño que tuvo a principios de 2019 y tras el que se levantaba de madrugada varias veces a la semana con ideas y palabras que iba anotando.

"Esta pieza entera es un debate conmigo mismo sobre creer o no", dice el cantautor en una de las escenas, en las que se ve el proceso de grabación con instrumentos y con otros artistas como su esposa, Edie Brickell. El video es un adelanto de una película, "In restless dreams", dirigida por el documentalista Alex Gibney.