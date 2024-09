Radiohead vuelve a la acción: Colin Greenwood confirma ensayos y nuevos proyectos

Después de años de silencio en conjunto, Radiohead ha dado señales de actividad nuevamente. El legendario grupo británico ha comenzado a ensayar de nuevo, según ha confirmado el bajista de la banda, Colin Greenwood, durante una reciente entrevista en el Hay Festival Querétaro. La noticia llega en medio de la promoción de su libro fotográfico, "How To Disappear: A Photographic Portrait Of Radiohead", en el cual Greenwood documenta la trayectoria visual del influyente grupo.

En la entrevista, Greenwood mencionó que los miembros de Radiohead han vuelto a reunirse para ensayar, alimentando las esperanzas de millones de fanáticos que han estado esperando nuevas señales del quinteto de Oxford. Aunque la banda no ha lanzado un nuevo álbum desde "A Moon Shaped Pool" en 2016, los rumores de su regreso han estado circulando durante meses, pero esta es la primera vez que un integrante lo confirma públicamente.

“El otro día estuvimos en el estudio probando cosas nuevas. Es emocionante ver qué podemos hacer juntos después de tanto tiempo”, comentó Greenwood en la charla del festival. Si bien no especificó si el regreso implicaría la grabación de un nuevo álbum, la noticia de que están en el estudio es un claro indicio de que Radiohead podría estar trabajando en nuevos proyectos.

Radiohead, formada en 1985, ha sido un pilar en la evolución de la música alternativa, con una carrera marcada por la innovación constante y la capacidad de reinventarse. Desde su álbum debut "Pablo Honey" (1993) hasta obras más experimentales como "Kid A" (2000) y "In Rainbows" (2007), la banda ha mantenido una relevancia cultural que trasciende las modas y géneros.

El regreso de Radiohead no solo marca una nueva etapa para la banda, sino también para sus seguidores, quienes han seguido su carrera a través de cambios estilísticos y periodos de inactividad. Durante los últimos años, los miembros de la banda han trabajado en proyectos paralelos: Thom Yorke y Jonny Greenwood se unieron en el supergrupo The Smile.

A pesar de la emoción generada por el anuncio de los ensayos, aún no se ha confirmado oficialmente si estos darán lugar a un nuevo álbum o una gira. Sin embargo, es indudable que la noticia ha provocado una oleada de especulaciones en las redes sociales y entre los críticos musicales, que esperan ver cómo la banda dará forma a su nuevo material después de casi una década sin grabar juntos.

La dinámica creativa de Radiohead siempre ha estado marcada por la experimentación y la búsqueda de nuevos territorios sonoros, por lo que los seguidores pueden anticipar algo único, tal como han hecho en cada etapa de su carrera.

El anuncio del regreso de Radiohead coincidió con la promoción de "How To Disappear: A Photographic Portrait Of Radiohead", el nuevo libro fotográfico de Colin Greenwood. En este proyecto, el bajista presenta una serie de imágenes que capturan momentos íntimos y significativos de la banda a lo largo de los años. El título del libro es un guiño a la canción "How to Disappear Completely", del álbum "Kid A", que ha sido un tema recurrente en la discografía de Radiohead y refleja el deseo del grupo de mantenerse fuera del radar público cuando no están de gira o grabando. El libro ha sido muy bien recibido tanto por los fanáticos como por los críticos, quienes lo consideran una valiosa adición a la historia visual de una de las bandas más influyentes de las últimas tres décadas.

El regreso de Radiohead al estudio marca el inicio de una nueva era para la banda, y aunque no hay un calendario concreto para el lanzamiento de nueva música, la simple confirmación de que están ensayando juntos ha sido suficiente para encender la emoción de sus seguidores en todo el mundo. Mientras tanto, los fanáticos tendrán que esperar pacientemente a ver qué dirección tomará la banda en esta nueva etapa creativa.