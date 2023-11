Entre Sevilla y Triana, unos Latin Grammy folclóricos y feministas

Se está viviendo en Sevilla una auténtica celebración de la música iberoamericana. Cambiando el rojo por el adoquín, la capital andaluza se extiende como una gigante alfombra donde han paseado, actuado y festejado numerosos artistas internacionales. El lunes, la monumental Plaza de España se convirtió en un tablao de estrellas del flamenco donde actuaron desde Carmen Linares a Tomatito, José Mercé o Israel Fernández. También la plaza de La Encarnación –«Las Setas»– fue escenario y testigo de la icónica voz de Maria José Llergo, que interpretó a Joan Manuel Serrat, así como el mexicano Carín León conmocionó con un emotivo concierto. La brisa del Guadalquivir ha funcionado como vía de transporte cultural, pues ha llevado a cada rincón la magia de la música latina, siendo la meta o el destino la gala que tiene lugar esta tarde. Fibes, el Palacio de Congresos de Sevilla, acoge hoy la 24 edición de los Latin Grammy, premios que por primera vez salen de las fronteras americanas para celebrarse en Europa. Y qué mejor anfitriona que la ciudad del flamenco, la saeta, el quejío y la cultura de raíz.

De hecho, la cultura andaluza va a estar muy presente en la ceremonia, que arranca a las 22:30 horas –la alfombra roja comienza sobre las 17:00 horas– y será retransmitida en directo por RTVE. Un homenaje a lo folclórico que no es de extrañar, ya no solo por el lugar de celebración, sino porque hoy también se celebra el Día Internacional del Flamenco. Con una duración de tres horas y media, en la ceremonia se intercalarán las entregas de los galardones con actuaciones de Manuel Carrasco, Pablo Alborán, Alejandro Sanz o Rosalía. Unas actuaciones a las que se sumarán otras de Camilo, Shakira, Juanes, Peso Pluma, Andrea Bocelli, Rauw Alejandro y Eslabón Armado. Mientras tanto, los encargados de presentar la gala serán Sebastián Yatra, Danna Paola, Roselyn Sánchez y Paz Vega. Esta última asegura que «nos dan libertad para hacer nuestro lo que figura en el guión», así como promete que la ceremonia tendrá «naturalidad, ritmo y será ligera».

Espectáculo "El flamenco es universal" en Sevilla Raúl Caro EFE

Guiños y protagonistas

Esta cita busca funcionar tanto como una celebración de la música como un espacio de descanso y desahogo entre una actualidad polémica y caótica. Pues no existe evento internacional sin guiños a la realidad y a los aspectos sociales candentes. Si bien Sánchez define estos Latin Grammy como «un momento de respiro, amor y unión», Yatra asegura que «odiarnos o hacernos daño es algo que no es natural, y estamos en la misión de desaprenderlo. Tenemos que hacerlo entre todos y creando conciencia, tratando bien a la gente de nuestro entorno y no tomando tanto partido o siendo radicales».

La velada tendrá gran cantidad de protagonistas. Por un lado, destaca Laura Pausini, quien ha sido reconocida en esta edición por parte de la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año. La artista se ha volcado en los actos previos a la ceremonia, y hoy compartirá foco con otras mujeres artistas. Si algo destaca entre las nominaciones de esta edición de los Latin Grammy es la gran presencia femenina. Mencionemos a Shakira, quien figura como una de las favoritas de la noche con siete nominaciones, al igual que Karol G. También optan a algún premio otras artistas como Rosalía o María Becerra. Asimismo, Camilo también se alza como los más nominados de la noche, con otras siete opciones a hacerse con una estatuilla, y el compositor y productor Edgar Barrera aparece trece veces en la lista de aspirantes. Por su parte, el ganador de veinticuatro Latin Grammy, Alejandro Sanz, vuelve a competir, esta vez en dos de las categorías más relevantes: Mejor grabación y Mejor canción del año.

Sevilla.- Laura Pausini, Persona del Año del Latin Grammy 2023: "Soy la italiana más latina del mundo" CORTESÍA DE LA ACADEMIA LATINA D EUROPAPRESS

En este sentido, Pablo Alborán opta a las categorías de Mejor álbum, Mejor grabación y Mejor canción. Siguiendo con la música en español, una de las grandes apuestas de la noche reside en Arde Bogotá, quien ha irrumpido en esta edición optando al Latin Grammy a Mejor álbum rock y Mejor canción rock, y también destacan Quevedo, Beatriz Luengo, Vanesa Martín, Sen Senra, Omar Montes, Israel Fernández, Zahara o Sen Senra. En cuanto a los asistentes a la ceremonia, la gran ausencia de la noche será Bad Bunny, pero sí desfilarán por la alfombra roja, además de los artistas citados, Andrea Bocelli, Maluma, Nicki Nicole, Carlos Vives, Jorge Drexler, Pedro Capó, Mon Laferte y Milo J.

La cita también contribuye a fomentar la cultura como sinónimo de enriquecimiento y empoderamiento, tanto económico como social, y ha sido una gran oportunidad para potenciar las capacidades de Sevilla, lo que se ha aprovechado con creces, pues los hoteles y restaurantes se ven en una situación equiparable a las épocas de temporada alta, Feria y Semana Santa. El alcalde, José Luis Sanz, estima un impacto de 50 millones y confirma una gran creación de empleo, pues en estos Latin están trabajando unas 3.000 personas.