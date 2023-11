Valeria Castro: «Que mi historia llegue a todo el mundo latino da vértigo»

Está nerviosa, pero también contenta y, ante todo, «orgullosa de saber que estoy aquí por el reconocimiento a un trabajo». La nominación de Valeria Castro, de 24 años, a los Latin Grammy fue como un soplo de aire fresco, una forma de valorar la autenticidad, el talento, la humildad y la ternura musical en una época de caos y miradas cabizbajas. La canción «La raíz», de su álbum «con cariño y con cuidado», opta al premio a Mejor canción cantautor junto a temas de Natalia Lafourcade, Silvana Estrada –de quienes se confiesa seguidora, pues «forman parte de mi inspiración»–, Santiago Cruz y Juan Carlos Pérez Soto.

¿Qué está aprendiendo?

Lo grande que es el mundo de la música. A veces me siento abrumada, como pez fuera del agua. Pero a la vez veo lo bonito que es este camino. Llevo un año intenso desde que salió el disco, con una gira enorme que me permite saber valorar la suerte que tengo con todo lo que me está pasando.

El disco homenajea el amor propio, ¿cómo lo trabaja?

Sobre todo, con autoexigencia. Ante una oportunidad como esta tengo que estar a la altura. La canción nominada, «La raíz», es muy personal, porque trata sobre la búsqueda del amor propio en un contexto difícil como fue el de la erupción volcánica de La Palma, mi isla. Que esa historia llegue literalmente a todo el mundo latino da vértigo, pero también valor, me enorgullece.

Son unos Latin Grammy con gran presencia femenina, y forma parte de ello.

Que estemos más presentes hace que para el próximo año una mujer ya no sienta tanto la presión de ser representante del resto, que cada vez nos asombremos menos por ello. También los Grammy americanos están repletos de mujeres. Quizá en los latinos haga falta un empujón para que lideremos cada vez más. Sí es cierto que la gente tiene interés en escucharnos, porque son historias nuevas. Poco a poco conseguiremos que escuchar a mujeres se convierta en una normalidad.

Su nominación también valora la música de raíz, el folclore. En su caso, el canario.

Es bonito ver cómo la categoría de cantautor se nutre del folclore, porque estamos proponiendo un nuevo punto de vista, que, al fin y al cabo, no es más que el de una persona contando historias.

¿Defiende el culto a la letra en la música?

Es un valor fundamental de la música, que no sea solo el sonido lo que enganche. Debe haber un momento para parar y escuchar lo que se está diciendo, porque es lo que más emociona. Siempre intento poner mucha importancia en eso, porque para mí es terapéutico. La letra es un elemento fundamental para crear una buena canción.