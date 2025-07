Dj Nano: "Vivimos en un país muy festivalero"

Se planta Nano ante miles de personas, provisto de una mesa de mezclas y unos platos giradiscos, y en lo que dura el acto de tragar saliva ha provocado el milagro de la levitación colectiva. Este exlegionario madrileño con nombre de aristócrata (José Luis de los Cobos Garaña) es, quizá, el diyey más famoso de España, aunque sigue trabajando cada día con el brío y la vocación que tiraban de él cuando empezó a pinchar, allá por el ecuador de los 90, y la música lo arrancó de las garras del lado oscuro. Dice que ahí arriba, en el escenario altísimo, nunca se ha sentido un dios, pero yo sé que miente.

La palabra que más se asocia a lo que usted hace es «¡fiesta!», entre signos de admiración. Así visto, el suyo es el mejor trabajo del mundo.

Bueno. Es un trabajo que tiene una parte muy bonita, que es hacer que la gente se lo pase bien y se olvide un poco de sus problemas. Hacerles felices mientras dura tu show. Ese momento de la actuación que la gente ve es el premio a un gran trabajo que hay detrás y que no es tan de fiesta ni tan divertido.

Severo Ochoa, Nobel de Medicina, dijo que el amor es física y química. ¿Si hubiera asistido a una sesión de música electrónica habría creído estar en medio de una orgía?

Ja, ja, ja. Pues no lo sé… no lo sé. Desde luego, estoy seguro que lo habría pasado bien, ja, ja. Una sesión de música electrónica es algo muy divertido, muy enérgico, y yo se lo recomiendo encarecidamente a todo el mundo.

«El baile se da tanto en mujeres como en hombres, y en todas las edades»

¿El tópico de que las mujeres bailan más que los hombres queda abolido en las sesiones de música electrónica?

Siiií. Por lo menos en las mías, los hombres lo dan absolutamente todo, el cien por cien. El baile se da tanto en mujeres como en hombres, y en todas las edades. La gente que va a una sesión mía, o de cualquier otro artista de música electrónica, creo que va con una predisposición enorme a bailar y a pasarlo bien.

¿En lo que hace hay temporada alta y baja o funciona igual todo el año?

Yo no paro de girar todo el año, pero sí que el momento más intenso son los meses de verano, julio, agosto y septiembre. Quizá en los últimos años también han funcionado muy bien junio e incluso un poco mayo, porque vivimos en un país muy festivalero: donde antes había una fiesta de pueblo, ahora hay un festival y, por lo tanto, hay muchísimos eventos. Yo pincho casi todos los días de estos meses de los cuales te hablo y en invierno nos dedicamos más a las giras internacionales o a producir más en el estudio, y no se pincha cada día. Es decir, no se deja de pinchar, no se deja de viajar, no se deja de actuar, pero no es tan intenso como estos meses de verano.

Al diyey alemán Boris Brejcha lo han llegado a comparar con Mozart. ¿Exageran?

Boris Brejcha es uno de los grandes genios que hay actualmente en la electrónica. Es un tipo cuya música tiene una personalidad enorme, que toca la melodía de una forma maravillosa y, como te digo, con mucha personalidad, que es algo muy difícil de tener a día de hoy. Yo no me atrevo a compararlo con nadie, pero sí te digo que es un grandísimo artista.

«Hace ya muchos años que esos estigmas y esa mala prensa que tenía la música electrónica quedaron atrás»

Lo que es innegable es que es un gran embajador de la música electrónica y que la está situando a un nivel de aceptación mayor, y eso siempre es bueno para los que se dedican a esto.

Hay muchos artistas ahora mismo que están ahí arriba, pero Boris Brejcha es uno de ellos y está mostrando esa parte donde las canciones están muy elaboradas, tienen mucha alma, mucho corazón, y que tiene, como digo, esa parte bonita y cultural de la electrónica.

¿Cree que la música electrónica tiene todavía un componente negativo y que debería gozar de una mayor consideración y, por ende, también los diyéis?

Yo he asistido al crecimiento de esta industria y soy muy positivo con eso. Creo que vivimos un gran momento y que todo el mundo es muy consciente ya de lo que es la música electrónica, de lo que supone para millones de personas. Hace ya muchos años que esos estigmas y esa mala prensa que tenía quedaron atrás. Quien siga pensando así es porque no está muy familiarizado con ella o bien informado.

A todo esto, seguro que pensará que en las canciones las letras están sobrevaloradas.

Ja, ja, ja. Yo recomiendo a la gente que escuche a Ben Böhmer o a artistas de música electrónica que son muy vocales y muy melódicos, y van a ver que tienen unas letras maravillosas. Aunque es verdad que este tipo de música tiene algo muy positivo, y es que no hacen falta letras para bailar ni para emocionarte. Con el ritmo y con esas secuencias el baile está asegurado. Pero la música electrónica es muy amplia y hay muchísimos músicos y compositores que vienen de otras ramas y que están totalmente inmersos en la música electrónica y han hecho auténticas obras maestras. Paul Kalkbrenner, por ejemplo. Y el eurodance en los años 90 era algo que estaba superpresente: esas cantaditas y esos vocales y esas versiones de canciones que venían del pop o del rock y que se hacían dance.

«Es una vergüenza propia que ahora mismo tengamos esta casta política»

¿A usted le gustan el rock y el pop? Sé que es un gran fan de Hombres G.

Soy fan de Hombres G y muy amigo de ellos. La verdad es que soy amante de todo tipo de música y creo que es algo muy positivo, porque ha hecho que, desde siempre, tenga los oídos muy abiertos y que no tenga prejuicios. Escucho absolutamente de todo, mucho rock y mucho pop nacional e internacional.

El panorama político actual es más atronador que una de sus sesiones. ¿Le escandaliza, le cabrea, le asquea, le divierte?

La política nacional me está dejando de interesar. Es tal el patio de colegio que veo y las cosas que ocurren, que tengo, creo que como casi todos los españoles, un sentimiento de indignación y de vergüenza ajena enormes. No vergüenza ajena, porque es una vergüenza propia que ahora mismo tengamos esta casta política, y no hace falta entrar en detalles. Pero todas esas cosas que estamos viendo y cómo unos y otros se echan mierda... En Europa están señalando la política española y es una vergüenza, ya digo, propia. Esto debe cambiar, pero la verdad es que no lo veo nada fácil.

Esta sección lleva por título «¿Tienes fuego?». Yo se lo pregunto a usted: ¿tiene fuego?

Sí, tengo fuego. Soy un tío muy... A ver qué palabra busco para no decir fogoso ni caliente… Me gusta poner mucha pasión en todo lo que hago y me considero una persona que tiene fuego, sí.