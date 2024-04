Nicolás Villamizar «Acondiéresis» expone su serie Monstruos en la Black Gallery de Amberes hasta finales de mayo

Nicolás Villamizar, más conocido como «Acondiéresis», es un artista contemporáneo cuya obra "ha cautivado a críticos y amantes del arte por igual". Siempre guiado por la línea, sus trazos son los protagonistas de las pinturas que componen su extensa obra. Obsesionado por los iconos y los símbolos, así como inspirado por la música, el artista colombiano busca crear una nueva mitología donde la figura de la mujer sea el epicentro de un universo.

Sus obras, influenciadas por el ritmo, el cine y sus vivencias cotidianas, tienen una narrativa muy agradable por la que navegar a través de toques de humor y erotismo que caracterizan al autor. De hecho, su trabajo, que abarca desde pinturas y esculturas hasta murales, tiene una característica muy definida: posicionar a la mujer en el centro de la narrativa a través de unos trazos bien definidos. Todo ello mientras el artista se define como "versátil y atemporal" debido a su constancia en explorar el arte a través de materiales, técnicas y soportes y estilos diferenciados del resto.

'Eros', una obra de Nicolás Villamizar «Acondiéresis». La Razón

[[H3:Quién es «Acondiéresis»]]

El artista colombiano, madrileño de adopción, encontró su pasión por la expresión artística desde niño. Su enfoque experimental y su deseo de romper barreras lo llevaron a explorar una amplia gama de técnicas, estilos y soportes que hicieron que alcanzase el reconocimiento que ahora tiene.

Rompió con la tradición familiar de arquitectos para dedicarse a la pintura, ilustración y dirección creativa. Su estilo inicial, influenciado por el grafiti, ha evolucionado hacia una expresión más diversa y cargada de mensaje, fusionando desde la pintura clásica hasta el arte callejero.

A pesar de no seguir la senda arquitectónica de su familia, ha dejado su huella en murales alrededor de todo el mundo. Su formación en fotografía, diseño gráfico y comunicación audiovisual contribuye a un estilo distintivo con fuerte carga visual y mensajes eclécticos.

Nicolás Villamizar, el artista 'Acondiéresis', trabajando en su estudio de Madrid. La Razón

Reconocido internacionalmente

El reconocimiento internacional de Acondiéresis ha ido en aumento en los últimos años, con exposiciones internacionales y murales en Nueva York, Miami, Ibiza, Bogotá o Madrid, entre muchas otras. Entre ellas destacan las exposiciones 'Color y Error' en la Casa de América de Madrid en el año 2014, la exhibición 'Lost Memories' en el Galgo Studio de Madrid en 2017, la 'Back to the Jungle' en la Ocote Gallery de Tulum en 2021, 'IÄM here' en la sala Ephimera de Madrid en 2022, la exposición 'Antwerp Untitled' en la Black Gallery Antwerp de Amberes en 2022 o la 'Windows from Inside' expuesta en la Adda Gallery de Ibiza en 2023.

Tras ello, el colombiano visitará de nuevo la prestigiosa Black Gallery de Amberes donde expondrá su serie 'Monstruos' desde el 26 de abril hasta el 20 de mayo.