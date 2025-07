Obama convierte la historia de Estados Unidos en una comedia

El expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017), junto al comediante Larry David, anunciaron este jueves el lanzamiento de una serie de comedia en HBO que abordará la historia de Estados Unidos en el marco del 250 aniversario de la fundación del país.

El proyecto aún no tiene título pero contará con seis episodios de media hora y será producido por Higher Ground, creada por la familia Obama en 2018.

Además, estará dirigido y protagonizado por David, reconocido por la serie "Curb Your Enthusiasm", según confirmó el exmandatario a la revista especializada en cultura 'Variety'.

De acuerdo con su sinopsis, los Obama buscan "celebrar la singular historia de Estados Unidos" en 2026, cuando la nación cumpla 250 años desde su fundación.

"Me he sentado en la mesa con líderes difíciles de todo el mundo y he lidiado con algunos de nuestros problemas más complicados. Nada me ha preparado para trabajar con Larry David", indicó el expresidente en un comunicado oficial.

Los temas que impactan a los estadounidenses

David, de 78 años, es conocido por producir y protagonizar programas caracterizados por tocar temas socialmente incómodos, así como por emitir opiniones en contra de políticas conservadoras y por su cercanía con el Partido Demócrata.

El comediante trabajará de la mano con Jeff Schaffer, quien fue el productor de "Curb Your Enthusiasm", serie que él protagonizó y que se emitió en la televisión estadounidense desde el año 2000 hasta el 2018.

Por su parte, para la productora Higher Ground esta será una nueva apuesta por mostrar temas que impactan en la vida estadounidense. En 2019 ganó el Óscar al mejor documental con "American Factory", sobre una fábrica china basada en Ohio.

Además, en 2020 lanzó el documental "Crip Camp", una historia sobre personas discapacitadas y su lucha por hacer valer sus derechos, la cual fue nominada a un Óscar ese año.