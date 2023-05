El otro instrumento de Harpo Marx

Esto que van a leer a continuación es la recuperación de una broma protagonizada por uno de los mejores cómicos de todos los tiempos. Es un chiste que durante casi un siglo ha permanecido oculto, solo accesible para el receptor del mismo y sus herederos. Para entender de qué se trata tenemos que remontarnos a 1932, cuando uno de los mejores grupos cómicos que ha dado la gran pantalla está rodando uno de los títulos clásicos de su filmografía. En uno de los estudios de Hollywood, la banda formada por cuatro hermanos –en realidad, cinco, aunque uno de ellos está en la sombra– está demostrando que pueden convertir la más salvaje de las anarquías en un espectáculo de risa totalmente garantizada. No es para menos, porque ellos, los protagonistas de la cinta, son los hermanos Marx: Groucho, Harpo, Chico y Zeppo.

En un descanso del rodaje de la película «Plumas de caballo», que intenta sacar adelante el realizador Norman Z. McLeod, Harpo Marx se ha ido a uno de los decorados para preparar una broma que tiene como objetivo Charlie Barton, uno de los asistentes de dirección de la producción de Paramount. Sin desprenderse de su característica peluca de cabello rubio rizado, Harpo sí se quita de encima toda la ropa y posa desnudo ante la cámara, muy probablemente, de Ray June, el responsable de fotografía de aquella comedia desenfrenada. De todo ello surgen dos imágenes, dos desnudos que uno de los grandes humoristas que ha dado el cine decide dedicar a su camarada Charlie Barton.

De estas fotografías no se sabía nada hasta la semana pasada, cuando aparecieron como dos de los lotes de una gran subasta dedicada a los recuerdos de Hollywood. Ha sido en la casa Julien’s Auction de Los Ángeles. Una de ellas, un desnudo explícito de Harpo, tenía un precio de salida de 200 dólares y se esperaba que llegara a unos modestos 300. La imagen batió su marca y se puso en unos potentísimos 5.850 dólares. Otra –la que se reproduce en esta página– también tuvo un precio de salida parecido y se esperaba que llegara a ese límite de 300, pero la cosa llegó hasta 2.275 dólares. Toda una hazaña para uno de los hermanos Marx. Se sabe que las dos fotografías procedían de la colección de los herederos de Charlie Barton. En este sentido, sendos lotes iban acompañados de una carta en la que el ayudante de dirección daba algunos detalles sobre la historia de estos documentos. De esta manera, podemos saber que el técnico debía tomar un tren con destino a Nueva York y que antes de emprender el viaje Harpo quiso hacerle un regalo que no olvidaría nunca. Y desde luego que no lo olvidó.

Hay que añadir que Harpo sentía una fascinación por quitarse la ropa y existen numerosas y jugosas historias sobre este hecho. Una de ellas fue compartida con su hermano Groucho cuando asistieron a una despedida de soltero solo para hombres en un hotel. La idea de ambos era, al entrar en el ascensor, salir desnudos del mismo y sorprender a los invitados. No lo dudaron y pararon el ascensor. Rápidamente se desnudaron y metieron toda su ropa en maletas. Probablemente la emoción los hizo equivocarse y apretaron el botón del piso equivocado. Así que Groucho y Harpo entraron, completamente desnudos, a una despedida de soltera solo para mujeres. Y en otras ocasiones, Harpo se quitó la ropa ante los escritores Somerset Maugham y Bernard Shaw.