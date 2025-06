Luz para las obras a la sombra de Lorca

En diciembre de 1983 fueron enviadas de manera anónima doscientas cincuenta copias no venales, clandestinas o piratas de «Sonetos del amor oscuro» de Federico García Lorca: un poemario inédito hasta entonces en España, compuesto por once sonetos de corte homoerótico, que el poeta de Fuente Vaqueros escribió a lo largo de 1935. Los receptores de estos ejemplares de edición alternativa fueron personas allegadas a Lorca y a la cultura en general, como Vicente Aleixandre o Manuel Fernández-Montesinos; también, cómo no, el hispanista y «lorcólogo» Ian Gibson, que fue de los primeros en cacarearlo. El objetivo del anónimo remitente no era otro que el de movilizar a la familia Lorca para que sacase del cajón los «Sonetos de amor oscuro», que ya habían sido publicados en francés en 1981. Unos meses después, el diario ABC, dirigido a la sazón por Luis María Anson, miembro fundador de LA RAZÓN, publicó los once sonetos originales en primicia gracias a la cesión por parte de la familia Lorca, reticente por lo explícito del contenido de los versos más fogosos del autor de «El romancero gitano».

Más de 40 años después de aquel episodio se hace eco el diario inglés The Guardian de que una pequeña editorial gallega, Alvarellos, acaba de reeditar los «Sonetos del amor oscuro», donde por primera vez el poeta expresa abiertamente su condición homosexual, en un facsímil idéntico a los doscientos cincuenta anónimos lanzados en su día. «La idea de la nueva edición –leemos en The Guardian– surgió después de que Alvarellos recibiera, a través de un tercero, una copia de uno de los 250 cuadernillos de la tirada original. Ahora se venden por unos 5.000 euros cada uno».

Esta noticia se junta con la del proyecto que meses atrás presentaronLos Javis: una película titulada «La bola negra», como la novela que empezó a escribir Lorca antes de ser fusilado en 1936, y cuyo desarrollo –también explícitamente gay– se interrumpió abruptamente apenas en el primer capítulo. Ambrossi y Calvo estrenarán en base a ella en 2026 una cinta que, según reza su sinopsis, «narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca».

De «La bola negra», que en el mundo simbólico de Lorca entronca con lo oscuro de sus sonetos, sabemos que comienza con un joven de buena familia intentando acceder al Casino de Granada, donde sus miembros aceptan o no a los nuevos sacando una bola blanca (a favor) o una bola negra (en contra). El protagonista es rechazado y se lo comenta a su padre, quien le pregunta por el motivo de la exclusión, y este le responde abiertamente que se debe a que es homosexual. Curiosamente, en su «Oda a Wath Withman», poema perteneciente a la obra «Poeta en Nueva York», Federico también trata la homosexualidad y los casinos: «Por eso no levanto mi voz (...) ni contra los solitarios de los casinosque beben con asco el agua de la prostitución,ni contra los hombres de mirada verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio.Pero sí contra vosotros, maricas de las ciudades...».