Quién es Marjane Satrapi, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

Marjane Satrapi es, según los especialistas, uno de los nombres más destacados del cómic internacional, autora de la que es, para muchos, una de las mejores novelas gráficas jamás publicada: 'Persépolis' (2000), un relato autobiográfico que narra su infancia y adolescencia en Irán.

"Obviamente, es un gran honor y un inmenso placer recibir este premio", reconocía la iraní, "aunque, sin falsa modestia, no sé realmente si lo que he hecho por la humanidad es tan notable. Pero dado que ustedes, honorables miembros del jurado, me han elegido, aprovecho esta oportunidad para celebrar la feroz lucha de mi pueblo por los derechos humanos y la libertad. Hoy se honra a todos los jóvenes que perdieron la vida y a los que continúan el combate por la libertad en Irán".

Strapi dedicó este premio a Toomaj Salehi, un artista de rap que fue condenado a muerte "por cantar a la libertad" pocos días antes de la noticia de la concesión del galardón. "Por un mundo mejor para todos", brindaba una premiada reconocida por el jurado por ser "una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y la libertad. Es un símbolo del compromiso cívico liderado por las mujeres. Por su audacia y producción artística, está considerada una de las personas más influyentes en el diálogo entre culturas y generaciones".

El premio desea "poner de relieve el talento de Marjane Satrapi", continuaba el fallo, "para reinventar las relaciones entre arte y comunicación, como en su novela gráfica 'Persépolis', en la que plasma ejemplarmente la búsqueda de un mundo más justo e integrador".

Satrapi nació en Rasht (Irán) el 22 de noviembre de 1969. En 1983, condicionados por el extremismo de la Revolución de 1979, sus padres la enviaron a Viena para finalizar sus estudios en el Liceo Francés de la capital austriaca. Más tarde regresó a Teherán e ingresó en la escuela de Bellas Artes, pero, en 1994, antes de graduarse, se mudó a Francia. Estudió en la Escuela de Artes Decorativas de Estrasburgo y, posteriormente, se trasladó a París.

De ella se ha dicho que «pocas obras han tenido tal capacidad para calar en la cultura pop y, al mismo tiempo, ser uno de los mejores relatos históricos de nuestro tiempo». Persépolis obtuvo el Premio Angoulême Coup de Coeur al mejor autor revelación del Festival de Angulema. En 2001 el segundo volumen recibió, también en Angulema, el premio al mejor guion. Los tomos tercero y cuarto alcanzaron una popularidad aún mayor, que la consagró a nivel internacional.

En 2007 se unió a Vincent Paronnaud para convertir el cómic en película de animación. La adaptación logró el Gran Premio de la Crítica en el Festival de Cannes en 2007 y el Premio César al mejor guion adaptado en 2008, además de ser nominada a mejor película de animación en los Oscar de 2008. Otras de sus obras destacadas son 'Broderies' (2003) ('Bordados', 2004) y 'Poulet aux prunes' (2004) ('Pollo con ciruelas', 2005), que también fue adaptada al cine en 2011. En 2023 coordinó el libro 'Femme, vie, liberté' ('Mujer, vida, libertad'), en el que —junto con el politólogo Farid Vahid y el historiador Abbas Milani, ambos iraníes, y el reportero francés Jean-Pierre Perrin, además de un grupo internacional de diecisiete autores de cómic (entre ellos varios iraníes y los españoles Patricia Bolaños y Paco Roca)— ilustra las revueltas producidas en Irán a partir del asesinato, en 2022, de Mahsa Amini a manos de la llamada «policía de la moral», y denuncia la represión y la falta de derechos humanos que, según Satrapi, sufre la sociedad iraní, muy especialmente las mujeres, por culpa del régimen. La versión en persa de este libro está accesible online de forma gratuita para todos los iraníes.

Además de la adaptación cinematográfica de 'Persépolis', Satrapi ha dirigido las películas 'La Bande des Jotas' ('La Banda de los Jotas', 2013), 'The Voices' ('Las voces', 2015) y 'Radioactive' (2020), una biografía sobre la científica Marie Curie. Otra de las disciplinas en las que ha destacado ha sido la pintura, con importantes exposiciones en galerías parisinas como la galería Jérôme de Noirmont. Este mismo año se expone, en el hotel de la Marine de París, un tapiz diseñado por Satrapi por encargo de Mobiliario Nacional de Francia con motivo de los próximos Juegos Olímpicos de París. Comandante de la Orden de la Artes y las Letras de Francia, Marjane Satrapi es doctora honoris causa por las universidades belgas UC Louvain y KU Leuven. En 2024 fue elegida miembro de la Academia de las Bellas Artes de Francia