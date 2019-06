G. P. Madrid

Ser director de orquesta no es tarea baladí. Las grandes batutas, los maestros más reputados no pueden considerarse como estrellas de cine, pero casi. Han experimentado en sus carnes que no solo de agitar la batuta vive el director (no se interprete de manera peyorativa) y que el marketing y la publicidad juegan como factores determinantes en algunos de los casos.

Según la estadística que anualmente publica Drew McManus el venezolano Gustavo Dudamel se situaría en el primer puesto con una cantidad que rebasa los 3 millones dólares. La figura del maestro cierto es que en su caso excede lo meramente musical, pues se ha convertido en un personaje mediático que tiene una presencia regular en los medios de comunicación y que utiliza las redes sociales para estar comunicado y presente en el día a día.

Celoso de su vida personal, su matrimonio con la actriz española María Valverde le ha hecho más accesible ha disparado su ya creciente popularidad, lo mismo que su toma de posición sobre la durísima situación que viven sus compatriotas en Venezuela.

Dato a destacar es que cierra el listado una mujer, la única presente en la lista de estos diez primeros. Marin Alsop nació en Nueva York, estudió en Yale y acabó de formarse en la prestigiosa Juilliard, donde obtuvo un título de grado y una maestría de violín. En septiembre de 2007, Alsop fue nombrada la décimosegunda directora musical de la Orquesta Sinfónica de Baltimore (Baltimore SO), convirtiéndose así en la primera mujer en obtener esta posición en una orquesta importante de Estados Unidos

Los diez directores de orquesta que más ganas al año (en dólares)

1 Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica de Los Ángeles: 3,010,589 2. Riccardo Muti, director de la Chicago Symphony: 2,716,488 3. Michael Tilson Thomas, director de la San Francisco Symphony: 2,492,623 4. Jaap Van Zweden, director de la Dallas Symphony: 2,206,908 5. Alan Gilbert, director de la New York Philharmonic: 1,645,865 6. Yannick Nezet-Seguin, director de la Philadelphia Orchestra : 1,424,000 7. Andris Nelsons, director de la Boston Symphony: 1,395,161 8. Franz Welser-Möst, director de la Cleveland Orchestra: 1,319,353 9. David Robertson, director de la Saint Louis Symphony: 1,040,317 10. Marin Alsop, director de la Baltimore Symphony: 987,667