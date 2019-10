Represión roja: asesinatos entre vecinos y ajustes de cuentas

El golpe de Estado del 18 de julio causó más daño del que quería evitar. Inició una guerra civil de tres años que destruyó un país y que afectó a varias generaciones hasta el día de hoy. Había que estar muy ciego entonces para no ver que en ese clima de violencia política, incluido el episodio sangriento de octubre de 1934, un golpe no iba a desembocar en lo que los revolucionarios querían: la guerra. Quizá alguno pensó que eran asumibles unos miles de muertos con tal de lograr su objetivo político. Era la banalización del mal de la que hablaba Hannah Arendt, el desprecio por la vida humana en medio de esa «Edad del Odio», según Niall Ferguson, que fue el terrible siglo XX, el siglo de los totalitarismos y de la crisis de la democracia liberal. Visto con los ojos de hoy resulta imposible no coincidir con el último Unamuno, el que se da cuenta de que no hay diferencia entre «los hunos» y «los hotros». Es natural que lo más inteligente fuera huir del país como hicieron muchos, desde Ortega a Clara Campoamor, por miedo a que una parte de las dos España les helara el corazón. La guerra española fue salvaje, como todas. No se trató solo de una contienda en la que los bandos pensaran que se libraba el triunfo de una «civilización» sobre otra, el «paraíso obrero» frente a la «tradición». Fue igual que el resto incluso por la evidente intervención internacional, en la que hubo países que tomaron el conflicto como campo de pruebas, o por el abandono vergonzoso de otras potencias.