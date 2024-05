Rosalía usa las ruinas de un antiguo hospital en L'Hospitalet para su flamante nuevo estudio de grabación

El proyecto de creación de un estudio de grabación musical impulsado por la cantante Rosalía en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha arrancado ya con las primeras obras de limpieza del edificio en el que se instalará, en el denominado Distrito Cultural de la ciudad. Fuentes del consistorio de L'Hospitalet han explicado en declaraciones a la Agencia EFE que, "de momento, se ha tramitado un permiso de obras menores para los trabajos de limpieza del inmueble, pero el proyecto definitivo, que requerirá permisos de obras mayores, está pendiente de su aprobación".

Aquí se situarán las oficinas de Racinetas Productions S.L., empresa que tiene como objeto social la organización, promoción y producción de todo tipo de eventos, espectáculos, conciertos y actividades culturales. Esta nueva empresa de la cantante, de la que su madre, Pilar Tobella, es administradora única, tiene como socio único a Motomami S. L., la empresa familiar creada en 2019 con la que la exitosa artista catalana, su madre y su hermana Pilar se encargan de los aspectos burocráticos y administrativos de su carrera musical.

También albergará otra de las empresas derivadas de Motomami, Tresmamis S. L. , que tiene como objetivo la promoción, construcción, compra, venta y arrendamiento inmobiliario. El nuevo estudio de grabación de Rosalía estará ubicado en la calle Can Pi, muy cerca del recinto de Fira de Barcelona-Gran Via. Esta iniciativa se enmarca en el llamado Distrito Cultural de L'Hospitalet, un proyecto estratégico de ciudad que tiene la cultura como motor de transformación y de crecimiento social y económico, y en el que se han instalado estudios de artistas y creativos, locales de ensayo y de música en vivo, galerías de arte, espacios de producción audiovisual, estudios de diseño, arquitectura y publicidad, talleres de diseño de moda, la mayoría ubicados en espacios industriales y antiguos talleres en desuso.

En el mismo Distrito Cultural, La Fundación "la Caixa" instalará el centro ArtStudio CaixaForum a partir de un almacén que reformará y ampliará para reunir y dinamizar el conjunto de obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la entidad, integrada por 1.069 obras de 445 artistas.