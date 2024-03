Los saltos de más de 70.000 fans en un concierto de Taylor Swift fueron identificados en sismómetros

Investigadores de la Universidad de California han revelado los temblores registrados durante un concierto de Taylor Swift en Los Ángeles. En un estudio publicado en la revista Seismological Research Letters, la sismóloga Gabrielle Tepp y su equipo desentrañaron qué hay detrás de las vibraciones sísmicas generadas por los movimientos coordinados de más de 70.000 "swifties".

Un registro sísmico previo de un concierto de Swift en Seattle llevó a la Oficina de Servicios de Emergencia de California a preguntar a los operadores de redes sísmicas para ver si se podría generar alguna investigación interesante en las fechas del concierto de Swift en Los Ángeles.

Los compañeros de Tepp colocaron potentes dispositivos de detección de movimiento en el estadio SoFi, los cuales fueron utilizados para analizar los datos recolectados en conjunto con la información proveniente de las estaciones de la red sísmica regional cercanas. Investigaciones previas han demostrado que los temblores durante conciertos pueden manifestarse como señales prolongadas con picos de frecuencia armónica estrecha, oscilando entre 1 y 10 hercios. Estas señales, de baja frecuencia, guardan similitudes con los temblores armónicos observados en fenómenos naturales como los volcanes y en actividades humanas como el tráfico ferroviario.

Aunque inicialmente la sospecha apuntaba hacia la música y los instrumentos como causa de los temblores, los análisis detallados de Tepp y sus colegas desafiaron esta creencia. "Mi intuición fue que si tienes una señal armónica tan agradable como ésta, tenía que ser de la música o los instrumentos o algo así", dijo Tepp, antes de que los resultados revelaran lo contrario: fueron los movimientos de baile y saltos de los más de 70.000 asistentes los responsables de los temblores.

43 de 45 canciones registradas

Para confirmar esta teoría, los científicos realizaron experimentos prácticos. Utilizando un altavoz portátil y un sensor de movimiento, reprodujeron las canciones de Taylor Swift mientras observaban las lecturas del sensor. Incluso Tepp, quien es también músico, se unió al experimento tocando su bajo y saltando al ritmo de 'Love Story'. Los datos experimentales confirmaron que era el movimiento y no la música lo que generaba el temblor armónico.

"Los ritmos del bajo no produjeron una señal armónica, a pesar de ser más precisos en el ritmo que mis saltos", comentó Tepp, una observación que podría tener implicaciones significativas en la interpretación de señales sísmicas. Los investigadores identificaron la firma sísmica de cada canción de Swift, destacando que la energía liberada durante el concierto varió considerablemente. Por ejemplo, 'Shake It Off' registró la magnitud local más grande, equivalente a un terremoto de magnitud -2.

Uno de los objetivos primordiales del equipo investigador consistía en desarrollar métodos para discernir las señales de temblor generadas durante el concierto a partir de los espectrogramas, que representan la intensidad de diversas frecuencias de señal a lo largo del tiempo y, aunque comúnmente se emplean para visualizar ondas sonoras, también resultan útiles para los sismólogos en la interpretación de señales captadas por sismómetros y otros dispositivos de medición. Los datos del concierto fueron una gran oportunidad para probar métodos para detectar señales sísmicas en espectrogramas. "En el caso de los terremotos, la mayoría de las veces son bastante nítidos y fáciles de identificar con formas de onda, pero cuando hay volcanes donde hay una variedad tan amplia de señales, los espectrogramas pueden ser muy útiles para ayudar a identificar los diferentes tipos de señales", explicó Tepp.