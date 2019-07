Probablemente “Posesión Infernal” sea una de las películas de miedo más emblemáticas de la historia. Su estilo de cine b ha trascendido hasta la actualidad; tras su lanzamiento en 1981, nuevas entregas se sucedieron (1987 y 1992) hasta alcanzar la actualidad (2013 y una serie en 2015). “Ash vs. Evil Dead” ha sido cancelada tras tres temporadas, pero quizá “Posesión Infernal” no esté tan muerta: Sam Raimi ha concedido una entrevista a Bloody Disgusting donde ha desvelado que “les encantaría hacer otra película” y que “estaban trabajando en ciertas ideas”.

En la entrevista el director dilucida sus intenciones con respecto a la marca: “Me encantaría hacer algo nuevo relacionado. No creo que la televisión sea el futuro pero estamos hablando (Bruce Campbell, Rob Tapert y él mismo) sobre alguna manera de encauzar una posible película”. Y además, añadió: “Estamos barajando ciertas ideas”.

La pregunta fundamental apunta hacia Bruce Campbell, actor que protagonizó la trilogía original. Actualmente no actúa, pero... ¿Y si le llega una oferta de este calibre? “Estaría realmente encantado de que Bruce cambiase de pensamiento y volviese a la línea original de “Posesión Infernal”. Pero si no, me encantaría trabajar con Fede Álvarez para hacer la secuela... Aunque ahora sea prácticamente imposible tentarle. Es un artista demandado y exitoso que no creo que quiera hacer esto”.