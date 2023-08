Santiago Segura: "Tenemos la manía de mirar muchas cosas por encima del hombro"

Lleva semanas enfundado con la camiseta de «Vacaciones de verano», y sin poder disfrutarlas. Gajes de un oficio en el que casi todo es ficción, salvo que su hija Sirena, de 10 años, –tiene otra llamada Calma, de 15, que también ha trabajado con él– tripite a sus órdenes en otra taquillera película para todos los públicos. Desde 2019, lo más visto «made in Spain» es del otrora creador de la saga Torrente. En esta nueva entrega, Santiago Segura (Madrid, 1965) es un padre divorciado que forma extraña pareja con su inseparable Leo Harlem. Las pelucas, el feminismo, el regreso de Torrente, la conciliación...Hasta un despiste de servidora. Pasen y lean.

¿Cuánto de los veranos de su infancia en Carabanchel hay en sus pelis?

Pues prácticamente nada, eran veranos muy poco cinematográficos.

Sus padres no le dejaban llevar pantalón corto y ahora no lo apea. ¿Qué otras frustraciones de la infancia arrastra?

Al revés, no me dejaban llevar pantalón largo. Yo no soportaba los pantalones cortos…También odiaba las alcachofas, la oreja de cerdo, las ensaladas… ahora me encantan. Conclusión: mis padres tenían razón.

Usted vuelve a tener a su hija pequeña en nómina.

Demostrando que la pesadilla de algunos es el sueño de otros. Para mi es una fantasía compartir cualquier cosa con mi hija. Estoy encantado con mis hijas.

Si le preguntáramos a Sirena cómo es su jefe, ¿qué nos dirá?

Pues cualquier cosa, porque es impredecible.

Se pone pelucas para...

Componer personajes. Vencer a la calvicie sin pasar por Turquía. Y emular a mis ídolos, Fred Astaire, Humphrey Bogart, Frank Sinatra… y el gran Tony Leblanc.

¿Por qué se sigue mirando por encima del hombro a los cómicos?

Tenemos la manía de mirar muchas cosas por encima del hombro. No es mi caso, pocas cosas me despiertan tanta admiración y respeto como una persona que consigue hacerme reír.

25 años después de. su estreno, muchos le piden «Torrente 6». ¿Resucitará a la bestia?

Como decía Connery, nunca digas nunca jamás. Ni lo descarto… ni lo garantizo.

¿Supera en la vida real alguno de los defectos de Torrente?

No, que va. Es un campeón del defecto, yo a su lado soy un pobre amateur.

¿Por qué parece que es más rentable el cine familiar?

Rentable es cualquier cine que a la gente le apetece ver. Ahora, imagino que, por lógica, un cine que guste a todos los públicos, numéricamente tiene más espectadores potenciales.

Con Torrente le tacharon de alentar el machismo. Ahora, con «Padre no hay más que uno», «A todo tren» o «Vacaciones de verano», de arribista del feminismo. ¿En qué quedamos?

Quedamos en que hagas lo que hagas siempre a alguien le parecerá mal. Mientras tú tengas claro lo que estás haciendo y el grueso del público lo entienda a la perfección, no hay problema.

¡Cómo va a conciliar con su propia familia trabajando en verano?

Malamente. Por fortuna en el rodaje de este año me acompañarán.

Además de su peli, tres ficciones, en cine, tele, plataforma o donde quiera, que no podamos perdernos...

Ahora mismo lo único que puedo recomendar encarecidamente es mi película… Me resultaría confuso hacer otras recomendaciones en este, mi pequeño espacio promocional en su diario.