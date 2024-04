Los seguidores de Billie Eilish se convierten en sus 'mejores amigos'

Billie Eilish se ha convertido en tendencia con su gran estrategia para conseguir captar la atención de sus fans y de todo aquel que desea convertirse en un gran amigo de la cantante.

Son muchos los usuarios que siguen a sus ídolos a través de las redes para enterarse de las novedades y del día a día. A través de imágenes y con sencillos mensajes los famosos transmiten a su público todo aquello que desean compartir, y es que muchas veces los cantantes y los actores llegan a ser tan cercanos que sus fieles les consideran un amigo más que conoce casi todos los aspectos de su vida. ¿Y desde el otro lado? ¿Los más top consideran a sus fans grandes amigos? Billie Eilish, si. Y lo ha dejado claro en sus redes sociales.

En apenas unas horas los seguidores de la cantante han aumentado, alcanzando los 116 millones, y es que los más curiosos no han dudando en buscar @billieeilish en Instagram para comprobar si se trata de una broma. La sorpresa ha sido cuando los usuarios han pasado de ser los más fieles seguidores a convertirse en los 'mejores amigos' de la artista en segundos: ¡Era real!

La herramienta de 'Mejores Amigos' de Instagram se usa de forma común para compartir con tus seguidores de confianza imágenes que forman parte del día a día y no quieres que se hagan públicas a todo aquel que te sigue. Normalmente son aquellas fotos que no quedan lo suficientemente bonitas en el feed de Insta, todo aquello que no es aesthetic.

Para formar parte del grupo de 'mejores amigos' de un perfil, la cuenta tendría que haberte seleccionado para formar parte de este grupo selecto y reducido de personas. Sin embargo, si entras en el perfil de Billie Eilish y comienzas a seguir a la cantante, pasarás de no ver ninguna imagen en su historia, a ver las imágenes más exclusivas que la artista quiere compartir con sus fans.

Con esta estrategia ha conseguido que los usuarios de la red de instantáneas visiten su perfil para ser uno más de sus 'friends'.